Ciężkie warunki w Tatrach. Zagrożeniem nie tylko śnieg

Pomimo odwilży panującej na nizinach , w górach wciąż warunki są bardzo trudne, a miejscami również niebezpieczne. W komunikacie turystycznym specjaliści z TPN zwracają uwagę na dużą ilość luźnego śniegu.

Śniegu w Tatrach nie brakuje

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę grubość pokrywy śnieżnej w Dolinie Pięciu Stawów wynosi 94 cm, na Kasprowym Wierchu 78 cm, na Hali Gąsienicowej 61 cm, zaś na Polanie Chochołowskiej 41 cm.

Drugi - umiarkowany - stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje w Tatrach od wysokości 1600 metrów. Wiatr utworzył głębokie zaspy w zagłębieniach terenu, a powyżej górnej granicy lasu śnieg jest nieprzedeptany. W komentarzu Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do opisu stopnia zagrożenia lawinowego czytamy, że turyści muszą zachować szczególną uwagę we "we wszelkich stromych i bardzo stromych formacjach takich jak żleby czy depresje terenowe oraz na rozległych polach śnieżnych z uwzględnieniem wystaw ujętych w komunikacie".

W Tatrach trzeba bardzo uważać

Jak wynika z komunikatu TPN, oprócz nieprzydeptanego śniegu i głębokich zasp dużym utrudnieniem dla wędrowców są również silne porywy wiatru, szczególnie w partiach graniowych. Utrudnieniem jest również niski pułap chmur, co może ograniczać widzialność. Na położonych niżej szlakach miejscami jest bardzo ślisko, występują również oblodzenia.

TPN podkreśla, że poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków. Należy też wyposażyć się w odpowiedni sprzęt zimowy, czyli raki, czekan, kask i lawinowe ABC (detektor, sonda i łopatka). Ważne jest również to, by umieć się tym sprzętem posługiwać.

W komunikacie ponowiono apel o to, by nie próbować wchodzić na lód. Na tatrzańskich stawach jest on bardzo cienki i może się łatwo załamać.

Zamknięte szlaki

Od 1 grudnia do 15 maja pozostają zamknięte dla ruchu turystycznego niektóre odcinki szlaków. Nie funkcjonują następujące części górskich tras:

Przełęcz w Grzybowcu-Wyżnia Kondracka Przełęcz;

Dolina Tomanowa - od skrętu przy Kamienistym Żlebie - Chuda Przełączka;

Dolina Pięciu Stawów Polskich - Świstówka Roztocka - Morskie Oko.

Od 1 listopada do 26 kwietnia jest zamknięta Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej z uwagi na ochronę nietoperzy.

Na terenie TANAP-u (Tatry Słowackie) od 1 listopada do 31 maja szlaki powyżej schronisk są zamknięte.

***

