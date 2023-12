Do zdarzenia doszło w środę późnym popołudniem w Koszalinie . - Policjanci odebrali zgłoszenie o godzinie 18:15. Z informacji świadków wynikało, że przy placu Polonii, w okolicy biblioteki publicznej w Koszalinie pali się samochód osobowy - przekazała na antenie Polsat News nadkom. Monika Kosiec oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Pożar samochodu w Koszalinie. Policja ustaliła tożsamość ofiary

Nadkom. Monika Kosiec powiadomiła, że po dogaszeniu pożaru samochodu osobowego marki Opel Meriva zostało ujawnione ciało . - Policjanci ustalili tożsamość, to 40-letni mieszkaniec Koszalina - podała.

- Wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji, wstępnie biegły z zakresu pożarnictwa wskazał, że do zaprószenia źródła ognia doszło wewnątrz pojazdu, czyli można powiedzieć, że nie było to najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej, ale na tą opinię jeszcze będziemy czekać - mówiła nadkom. Kosiec.