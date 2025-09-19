W skrócie Joanna Senyszyn oraz Wadim Tyszkiewicz zakładają nowe partie polityczne, chcąc wykorzystać słabość dotychczasowych koalicjantów.

Senyszyn planuje wprowadzić do Sejmu co najmniej 50 posłów i zarejestrowała już partię Nowa Fala.

W tym samym czasie senatorowie niezależni oraz samorządowcy tworzą Nową Polskę, licząc na zainteresowanie wyborców rozczarowanych obecnymi ugrupowaniami.

Joanna Senyszyn złożyła wniosek o rejestrację partii Nowa Fala. Nie ona jedna, bo nową formację zakłada też senator Wadim Tyszkiewicz. Chcą w ten sposób wykorzystać słabość koalicjantów - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

- Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów - powiedziała "Rzeczpospolitej" Joanna Senyszyn, która jest profesorem nauk ekonomicznych, byłą posłanką i europosłanką oraz kandydatką na prezydenta w ostatnich wyborach, a przez niemal całą karierę polityczną związana była z SLD. Zarazem jest też twórczynią jednej z najnowszych partii politycznych.

Jej budowę zapowiedziała już po wyborach prezydenckich. Na początku sierpnia "Rz" poinformowała, jaką będzie nosić nazwę: Nowa Fala Profesor Senyszyn. Dziś ma już swoje logo, a przede wszystkim - złożony w sądzie wniosek o rejestrację partii, poparty przez ponad tysiąc osób. - Złożyliśmy go 28 sierpnia w samo południe - przekazała Senyszyn.

Nowe partie w Sejmie? Joanna Senyszyn nie jest osamotniona

Nie jest to jedyna nowa partia zakładana przez znanych polityków - zauważyła gazeta. We wtorek, również w samo południe, swoją pierwszą konferencję prasową zorganizowali twórcy partii Nowa Polska, czyli senatorowie z koła Niezależni i Samorządni - Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Tyszkiewicz wniosek o rejestrację partii złożył 10 września. - Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma Obywatelska łącznie z koalicjantami nie jest już w stanie zatrzymać marszu PiS do przejęcia władzy za dwa lata. I potrzebna jest nowa siła, na którą wyborcy będą mogli z przyjemnością zagłosować - uważa Joanna Senyszyn.

- O stworzeniu partii, odpowiadającej na głosy środowisk samorządowych i przedsiębiorców, myśleliśmy od dłuższego czasu. M.in. temu miał służyć ruch samorządowy Tak! Dla Polski - powiedział gazecie senator Tyszkiewicz.

- W całej Europie mamy do czynienia z falą populizmu i polaryzacją sceny politycznej. Również w Polsce można dostrzec jednolicenie się obozów stojących po obu stronach sporu - ocenił politolog prof. Kazimierz Kik.

