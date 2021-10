- Z naszych ustaleń wynika, że małżeństwo przyjechało nad stawy na ryby. Lekarz wykluczył udział osób trzecich w ich śmierci. Decyzją prokuratora ciała zabezpieczono do sekcji - powiedziała Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Dodała, że zmarli byli mieszkańcami Sulechowa, a śledztwo mające wyjaśnić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.

Zatrucie czadem. Kiedy ulatnia się tlenek węgla i jakie są objawy?

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym, niezwykle trującym gazem. Inaczej nazywany jest czadem, ale też "cichym zabójcą", bo jego duże stężenie potrafi zabić człowieka w kilka minut. Szacuje się, że każdego roku tlenkiem węgla truje się ok. 2 tys. osób w Polsce, spośród których umiera około setki.



Objawy zatrucia czadem to m.in. zmęczenie, ból głowy i brzucha czy podwyższone tętno. Powstaje on, gdy podczas spalania np. drewna, oleju albo innego gazu nie jest dostarczona odpowiednia ilość tlenu.

Reklama