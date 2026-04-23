Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Kobieta nie żyje
Niedźwiedź zaatakował kobietę w miejscowości Płonna. Na miejsce niezwłocznie skierowano służby. Niestety, mimo podjętych działań, życia 58-latki nie udało się uratować - przekazała policja serwisowi Nowiny.
W skrócie
- W kompleksie leśnym w Płonnej doszło do ataku niedźwiedzia na kobietę, której życia nie udało się uratować mimo interwencji służb.
- Dotarcie do poszkodowanej było utrudnione z powodu zalesienia i braku zasięgu telefonicznego, w akcji uczestniczyły straż pożarna, policja i GOPR.
- Ataki niedźwiedzi w Polsce są rzadkie, większość osobników przebywa w Bieszczadach, a spotkania z nimi mogą być spowodowane żerowaniem na odpadach.
Według informacji portalu Nowiny do ataku doszło rankiem w kompleksie leśnym w Płonnej (pow. sanocki). Kobiecie miał towarzyszyć dorosły syn, który zawiadomił służby.
Płonna. Śmiertelny atak niedźwiedzia
Zgłoszenie wpłynęło na komendę policji w Sanoku przed godz. 10:30. Aspirant sztabowa Anna Oleniacz przekazała mediom, że na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe.
Dotarcie do zaatakowanej kobiety było trudne z uwagi na zalesienie i brak zasięgu telefonicznego. Akcję prowadziły straż pożarna, policja i GOPR.
Rozległe obrażenia uniemożliwiły uratowanie życia poszkodowanej. Wezwany został prokurator i lekarz. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Lokalne media podają, że ofiara prawdopodobnie zbierała zrzucane przez zwierzęta poroża.
Niedźwiedzie w Polsce. Rzadkie, ale niebezpieczne ataki
Ataki niedźwiedzi w Polsce zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak starcie z tym zwierzęciem grozi poważnymi obrażeniami ciała. Większość osobników na terenie naszego kraju zamieszkuje Bieszczady.
Niedźwiedzie są zwierzętami terytorialnymi i potrzebują odpowiednich siedlisk do życia. Służby parków narodowych nie zalecają przepłaszania niedźwiedzi z ich naturalnego środowiska, ponieważ mogą one następnie szukać schronień w pobliżu osad ludzi.
Powodem spotkania człowieka z tym zwierzęciem może być m.in. żerowanie niedźwiedzi na odpadach żywnościowych, dlatego nawet specjalnie wytyczone szlaki nie gwarantują bezpieczeństwa.