W skrócie W kompleksie leśnym w Płonnej doszło do ataku niedźwiedzia na kobietę, której życia nie udało się uratować mimo interwencji służb.

Dotarcie do poszkodowanej było utrudnione z powodu zalesienia i braku zasięgu telefonicznego, w akcji uczestniczyły straż pożarna, policja i GOPR.

Ataki niedźwiedzi w Polsce są rzadkie, większość osobników przebywa w Bieszczadach, a spotkania z nimi mogą być spowodowane żerowaniem na odpadach.

Według informacji portalu Nowiny do ataku doszło rankiem w kompleksie leśnym w Płonnej (pow. sanocki). Kobiecie miał towarzyszyć dorosły syn, który zawiadomił służby.

Płonna. Śmiertelny atak niedźwiedzia

Zgłoszenie wpłynęło na komendę policji w Sanoku przed godz. 10:30. Aspirant sztabowa Anna Oleniacz przekazała mediom, że na miejsce niezwłocznie skierowano służby ratunkowe.

Dotarcie do zaatakowanej kobiety było trudne z uwagi na zalesienie i brak zasięgu telefonicznego. Akcję prowadziły straż pożarna, policja i GOPR.

Rozległe obrażenia uniemożliwiły uratowanie życia poszkodowanej. Wezwany został prokurator i lekarz. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Lokalne media podają, że ofiara prawdopodobnie zbierała zrzucane przez zwierzęta poroża.

Niedźwiedzie w Polsce. Rzadkie, ale niebezpieczne ataki

Ataki niedźwiedzi w Polsce zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak starcie z tym zwierzęciem grozi poważnymi obrażeniami ciała. Większość osobników na terenie naszego kraju zamieszkuje Bieszczady.

Niedźwiedzie są zwierzętami terytorialnymi i potrzebują odpowiednich siedlisk do życia. Służby parków narodowych nie zalecają przepłaszania niedźwiedzi z ich naturalnego środowiska, ponieważ mogą one następnie szukać schronień w pobliżu osad ludzi.

Powodem spotkania człowieka z tym zwierzęciem może być m.in. żerowanie niedźwiedzi na odpadach żywnościowych, dlatego nawet specjalnie wytyczone szlaki nie gwarantują bezpieczeństwa.

