Po ciężkiej chorobie zmarła matka Aniceta Borowska - od 2017 r. przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie.

Msza pogrzebowa - kiedy?

"Matka Aniceta swoje doczesne życie ukończyła w piątek w późnych godzinach wieczornych po ciężkiej chorobie, przeżywszy 71 lat życia, z czego 53 lata w powołaniu zakonnym" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej loretanki.pl.

- Jej śmierć jest wielkim szokiem dla całej wspólnoty zakonnej. Do ostatnich chwil była bardzo czynna, pracowita. Zgromadzenie przeżywało ostatnio jubileusz 100-lecia istnienia. Matka przez cały rok bardzo czynnie występowała w różnych placówkach, gdzie pracują siostry, by podzielić się tą historią zgromadzenia - mówi w rozmowie w "Gościem Niedzielnym" s. Klara Bielecka, loretanka.



Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. żałobną we wtorek w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej biskupa Romualda Kamińskiego, po której nastąpi pochowanie ciała na miejscowym cmentarzu zakonnym, zostanie odprawiona w środę o godz. 13 w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto.

Kim była matka Aniceta Borowska?

Teresa Borowska urodziła się 14 września 1949 r. w miejscowości Kurcewo na ziemi szczecińskiej. Do Zgromadzenia Sióstr Loretanek wstąpiła 5 sierpnia 1968 roku. Podczas obłóczyn do nowicjatu otrzymała imię zakonne Aniceta. Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1971 r., a profesję wieczystą 15 sierpnia 1976 r.

W pierwszych latach życia zakonnego pełniła obowiązki zakrystianki, przez dłuższy okres była zaangażowana w apostolstwo w drukarni i wydawnictwie Sióstr Loretanek, gdzie pracowała jako linotypistka oraz zecerka.

Od 1982 roku, przez sześć lat, pełniła funkcję przełożonej domu w Mińsku Mazowieckim podejmując równocześnie katechezę młodzieży w parafii Narodzenia NMP.

W 1993 r. kapituła zgromadzenia wybrała ją na ekonomkę generalną i tę funkcję pełniła przez sześć lat. Po kolejnej kapitule w 1999 roku przez sześć lat pełniła obowiązki asystentki generalnej i równocześnie sekretarki generalnej. Od 2005 roku była przez dwie 3-letnie kadencje przełożoną domu w Warszawie Rembertowie.

Od marca 2017 roku pełniła urząd przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Loretanek. 15 sierpnia 2021 r. w Loretto przeżywała jubileusz 50-lecia swoich ślubów zakonnych.