IMGW wydał ostrzeżenie około 15:00, mniej więcej w tym samym czasie nadszedł Alert RCB.

"Uwaga! Wydane zostały ostrzeżenia meteo 1, 2 i 3 stopnia przed burzami z gradem oraz 2 stopnia przed upałem. W obszarach objętych ostrzeżeniem 3 (najwyższego) stopnia obserwowane i prognozowane są burze, którym towarzyszą nawalne opady deszczu, a ich suma może wynieść do 100 mm. Porywy wiatru do 100 km/h. Duży grad. Uważajcie na siebie" - zaapelowało IMGW i opublikowało mapę zagrożonych terenów.

Najwyższy alert przed burzami ok. 15:00 obowiązywał dla powiatów: ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, wyszkowskiego, wołomińskiego, mińskiego, siedleckiego, łukowskiego, garwolińskiego, ryckiego, łosickiego, biłgorajskiego, zamojskiego, krasnostawskiego, świdnickiego. lubelskiego, opolskiego, kraśnickiego, janowskiego, stalowowolskiego i miasta Lublin.





Burze na Podlasiu

Mocno zagrzmi w zachodniej części woj. podlaskiego. - W ciągu najbliższych 2 godzin następować będzie coraz gwałtowniejszy rozwój burz z opadami deszczu do 50 mm (punktowo do ok. 60 mm), lokalnie grad 2-4 cm oraz silne podmuchy wiatru do 90 km/h. Strefa burz wolno podążać będzie na północ - przekazali synoptycy.



Ostrzeżenie przed podtopieniami

Ulewny deszcz może wywołać podtopienia i podnieść stan rzek. "Uwaga, wydane zostały ostrzeżenia hydro 1 oraz 2 stopnia! W wyniku opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych" - poinformowało IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje południową część kraju oraz Podlasie. Groźniejsze, drugiego stopnia: Mazowsze, część woj. lubelskiego oraz fragment łódzkiego. W trakcie burz wystąpią intensywne opady deszczu, nawet do 40-60 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie spodziewamy się także opadów gradu".



W nocy również burze

Z kolei w nocy z środy burze, silny wiatr i do 30 mm deszczu spodziewane są na terenie całego województwa opolskiego - poinformowało tamtejsze Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Alert burzowy obowiązuje od godziny 2 nad ranem do godziny 9 rano.



Według specjalistów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w czasie burz należy spodziewać się silnego wiatru, którego prędkość będzie dochodziła do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk pogodowych opisanych w komunikacie oszacowano na 85 procent.