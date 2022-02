Akacja TOPR w Tatrach Zachodnich. Turysta spadł z 400 metrów

WIADOMOŚCI LOKALNE Tatry: Turyści nie mogą zejść z Zawratu. Silny wiatr utrudnia akcję ratowniczą

W sobotę o godz. 14:40 centrala TOPR odebrała zgłoszenie od turysty schodzącego z Błyszcza w Tatrach Zachodnich. Okazało się, że stracił on kontakt ze swoim towarzyszem i nie jest w stanie go zlokalizować.

Turysta obawiał się, że jego towarzysz mógł spaść z grani. Nie był w stanie powiedzieć, czy na stronę polską czy na słowacką - relacjonuje TOPR.





Turysta trafił do szpitala

"Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec TOPR z ratownikami oraz zawiadomiono kolegów z HZS, aby również szykowali się do ewentualnych działań ratunkowych" - czytamy na Facebooku ratowników.



Po dotarciu na miejsce okazało się, że turysta leży po stronie słowackiej a jego kolega, który zawiadamiał TOPR dotarł do niego i przekazał, że poszkodowany ma rany głowy i mocno krwawi.



Ewakuacja śmigłowcem powiodła się, a poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala.





