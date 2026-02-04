Zmarł najstarszy biskup w Polsce. W sobotę obchodził urodziny

W skrócie Zmarł bp Julian Wojtkowski, najstarszy polski biskup i biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej.

Biskup Wojtkowski poświęcił ponad 75 lat swojego życia posłudze kapłańskiej i pracy naukowej, uzyskując tytuł profesora oraz wypromował kilkudziesięciu magistrów, licencjatów i doktorów teologii.

Kuria poinformowała o śmierci duchownego, nie podając jeszcze daty uroczystości pogrzebowych.

"Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie informujemy, że 4 lutego 2026 roku w Konwikcie Kapłanów Warmińskich w Olsztynie, po ukończeniu 99. roku życia, w 76. roku kapłaństwa i 57. roku biskupstwa odszedł do Domu Ojca, bp prof. Julian Wojtkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej" - czytamy w komunikacie kurii.

W oświadczeniu nie wskazano, kiedy odbędą się uroczystości pogrzebowe duchownego. Zaznaczono, że wkrótce pojawi się taka informacja.

Najstarszy polski biskup nie żyje. Bp Julian Wojtkowski miał 99 lat

Bp Julian Wojtkowski urodził się 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu. W czasie II wojny światowej, wraz z rodzicami i rodzeństwem, osadzony został w Lager Glowno - Posen Ost, a następnie wywieziony do Ostrowca Świętokrzyskiego.

Po zakończeniu wojny wstąpił do Lubelskiego Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1950 r., a dwa lata później został wykładowcą w Warmińskim Seminarium Duchownym. Funkcję tę pełnił aż do 2005 r.

W międzyczasie habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie i w 1969 r. otrzymał święcenia biskupie w prywatnej kaplicy kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poświęcił życie Bogu i pracy naukowej. Nie żyje bp Julian Wojtkowski

Jego zawołaniem biskupim było "Veni Domine Jesu" ("Przyjdź, Panie Jezu"). W swoich badaniach naukowych poruszał tematykę m.in. historię dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej, czy historię diecezji warmińskiej.

W 1987 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 10 lat później profesorem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W czasie swojej pracy naukowej wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.

W sobotę kapłan obchodził swoje 99. urodziny. Był jednym z najstarszych biskupów w historii polskiego Kościoła.

