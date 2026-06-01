W skrócie W miejscowości Wopławki doszło do zderzenia dwóch autobusów przewożących dzieci.

W wypadku uczestniczyło łącznie 52 pasażerów, a dwie osoby – opiekunka i chłopiec – wymagały pomocy medycznej.

Na miejscu działały służby ratunkowe, lądował śmigłowiec LPR, ale nie był użyty do transportu poszkodowanych.

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 591. Jako pierwszy informację o zdarzeniu podał portal RMF24.

Oba pojazdy przewoziły dzieci w wieku szkolnym. W jednym autobusie było 10 osób, a w drugim 42.

Oficer prasowa KPP w Kętrzynie asp.szt. Ewelina Piaścik przekazała w rozmowie z Interią, że kierowcy byli trzeźwi.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, do zderzenia doszło w momencie, podczas, gdy kierujący pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Wtedy drugi z kierujących wjechał w tył pierwszego pojazdu - opisywała policjantka.

Wopławki. Zderzenie dwóch autobusów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, w tym policja oraz zespoły medyczne. Działania skoncentrowano na udzieleniu pomocy uczestnikom wypadku oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Z informacji, które przekazała Interii asp.szt. Ewelina Piaścik, poszkodowane zostały dwie osoby - chłopiec i opiekunka.

- Dziecko otrzymało pomoc na miejscu, a kobieta została zabrana karetką do szpitala na obserwację. Nikomu nic poważnego się nie stało, wszyscy byli przytomni - przekazała rzecznik.

Na miejscu lądował także śmigłowiec LPR. - Ostatecznie nikt jednak nie został zabrany helikopterem - oznajmiła policjantka.





