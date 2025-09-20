Ze wstępnych ustaleń wynika, że na pasie awaryjnym drogi S61 stała ciężarówka, w której prawdopodobnie doszło do awarii opony.

Ełk. Wypadek na S61

- Kierowca był na zewnątrz pojazdu, w zmianie koła pomagał mu inny mężczyzna - przekazała Interii kom. Kinga Kalinowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Drugi z nich to prawdopodobnie przypadkowy kierowca innej ciężarówki, który zatrzymał się, aby pomóc.

W mężczyzn wjechał kolejny pojazd ciężarowy. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański poinformował, że służby ratownicze prowadziły reanimację obu osób.

Ełk. Wypadek na S61. Nie żyją dwie osoby

Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Niestety obie pokrzywdzone osoby zmarły.

Kalinowska przekazała, że kierowca ciężarówki, która uderzyła w stojących na poboczu mężczyzn, nie odniósł poważniejszych obrażeń. - Był trzeźwy - dodała.

Początkowo droga S61 była całkowicie zablokowana.

