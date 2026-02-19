"Żadne buty nie zostały dorobione". Sanktuarium reaguje na oskarżenia

"Figura, która znajduje się obecnie w kaplicy, jest dokładnie tą samą, którą postawiono w tym miejscu 16 września 1877 roku" - przekazało Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Oświadczenie pojawiło się po informacjach, że w czasie renowacji figurze m.in. "dorobiono buty". Sprawa wywołała poruszenie w regionie.

Figura Matki Boskiej w niebieskim płaszczu z delikatnie pochyloną głową oraz detal przedstawiający stopę miażdżącą węża z jabłkiem, co jest tradycyjnym symbolem zwycięstwa nad złem.
Figura Matki Bożej została poddana renowacji w 2025 rokuSanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej - Kanonicy RegularniPUSTE

Gietrzwałd to jedyne w Polsce miejsce objawień maryjnych oficjalnie uznane przez Kościół. Co roku do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej pielgrzymuje kilkaset tysięcy pątników.

To tam w kaplicy znajduje się figura Matki Bożej z 1877 roku.

Zamieszanie po renowacji figury. Sanktuarium wydało oświadczenie

Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej wydało oświadczenie w sprawie figury, która przechodziła gruntowną renowacje w ubiegłym roku.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, insynuacjami oraz próbami podżegania do działań opartych na kłamstwie, czujemy się zobowiązani po raz kolejny przedstawić fakty dotyczące figury Matki Bożej w kaplicy objawień" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Sanktuarium przypomniało, że figura w kaplicy to dokładnie ta sama figura, którą postawiono tam 16 września 1877 roku.

    Dodano, że ubiegłorocznej renowacji dokonano w pracowni w Monachium ze względu na jej zły stan techniczny. "Podkreślamy z całą stanowczością: nie dokonano żadnej ingerencji w formę rzeźby, mówiąc wprost: żadne 'buty' nie zostały dorobione, przywrócono oryginalną malaturę, którą odkryto pod warstwami czasu" - zapewnia Sanktuarium.

    "Obecny wygląd figury jest wiernym powrotem do pierwowzoru, co potwierdzają opisy z XIX wieku" - dodano.

    Przypomniano także, że figura od momentu swojego powstania nie posiadała korony. "Wszelkie sugestie, jakoby korona 'zniknęła', są sprzeczne z dokumentacją".

    "Osoby rozpowszechniające kłamstwa i wprowadzające wiernych w błąd wzywamy do natychmiastowego zaprzestania takich działań. Szerzenie dezinformacji i sianie niepokoju ze swej natury nie jest działaniem dobrym ani właściwym" - czytamy we wpisie.

    Objawienia w Gietrzwałdzie. Jedynie takie miejsce w Polsce

    Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.

    Maryja miała się objawiać 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej.

    11 września 1977 ówczesny biskup warmiński Józef Drzazga uroczyście zatwierdził kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

