"Brak możliwości jego bezpiecznego otwierania i zamykania" - taki wskazano powód unieruchomienia mostu obrotowego. Giżycki zabytek musi ostygnąć.

Most już nie obrotowy. Zawiniła fala upałów

"W związku z utrzymującą się falą upałów oraz zjawiskiem rozszerzalności termicznej stalowego przęsła Mostu Obrotowego w Giżycku, występuje czasowe klinowanie się przęsła o przyczółki mostu. Powoduje to brak możliwości jego bezpiecznego otwierania i zamykania" - poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Ze względów bezpieczeństwa zdecydowano się więc na "czasowe zamknięcie mostu dla ruchu wodnego". Cały czas przeprawa pozostaje natomiast otwarta dla ruchu drogowego. Oznacza to, że bez przeszkód mogą po niej przejeżdżać pojazdy, tak jak do tej pory.

O tym, kiedy most obrotowy znów zacznie pełnić swoją funkcję i ponownie będzie można przepuszczać żaglówki i motorówki przez kanał Łuczański, RZGW ma poinformować w osobnym komunikacie.

Fala upałów w Polsce powoli opada, jednak wciąż są one bardzo silne. We wtorek na południowym wschodzie temperatury mogą osiągnąć 36 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet nieco więcej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W samym Giżycku we wtorek tak gorąco jednak nie będzie. Synoptycy IMGW prognozują, że w ciągu dnia może być maksymalnie około 24 st. C. To daje nadzieję na to, że sytuacja w tym rejonie wkrótce wróci do normy.

Niemal sto ton obrotowej stali. Wystarczy jeden człowiek

Zbudowany pod koniec XIX wieku (dokładna data nie jest znana, ale ocenia się, że mógł to być rok 1889) most obrotowy znajduje się na liczącym ponad 2 kilometry kanale łączącym jeziora Niegocin i Kisajno.

To jedna z najbardziej znanych atrakcji i zabytków na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przeprawa ma ponad 20 metrów długości i 8 szerokości. Stalowe przęsło waży prawie 100 ton, jednak dzięki systemowi kół i przekładni zaledwie jedna osoba może je obracać o 90 stopni, umożliwiając przepływanie przez kanał łodziom i motorówkom.

Zwykle przeprawa jest otwierana 12 razy dziennie: sześć razy dla ruchu kołowego i tyle samo dla wodnego. Z powodu upałów jego praca obecnie jest wstrzymana.

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