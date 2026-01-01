Zabójstwo w Giżycku. Taksówkarz zginął w sylwestrową noc

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Nie żyje 78-letni taksówkarz wielokrotnie ugodzony ostrym narzędziem podczas kursu w Giżycku - potwierdziła polstnews.pl KWP w Olsztynie. Do ataku doszło w sylwestrowy wieczór. Policja w sprawie zatrzymała 37-letniego mężczyznę.

Radiowóz policyjny z włączonym niebieskim światłem sygnalizacyjnym, widoczny napis 'Policja' na belce świetlnej.
Zabójstwo taksówkarza w Giżycku. Policja zatrzymała podejrzanego (zdj. ilustracyjne)PIOTR KAMIONKAReporter

Po godz. 21 w środę policja otrzymała zgłoszenie o taksówce jadącej całą szerokością drogi - przekazał polsatnews.pl podkom. Tomasz Markowski, rzecznik KWP w Olsztynie.

Zgłaszający podejrzewali, że za kierownicą siedzi osoba pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu samochodu okazało się, że 78-letni kierowca był zakrwawiony.

Policja odnotowała na ciele mężczyzny liczne rany cięte. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mimo to życia mężczyzny nie udało się uratować.

Giżycko. Nie żyje taksówkarz. Zatrzymano 37-latka

Jak przekazał polsatnews.pl podkom. Markowski, policjanci szybko odtworzyli trasę taksówki.

- Na jednej z ulic zatrzymali 37-latka. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, trafił do aresztu - dodał policjant.

Zobacz również:

Mężczyzna ukrył w mieszkaniu babci kilkadziesiąt kilogramów substancji zakazanych (Zdj. ilustracyjne)
Wielkopolskie

Urządził wielki magazyn w mieszkaniu babci. Akcja służb w Lesznie

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Zabójstwo taksówkarza. Nowe informacje

    Ustalono, że zatrzymany to mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. W domu podejrzanego funkcjonariusze zaleźli narzędzie, które może być narzędziem zbrodni.

    Gdy mężczyzna wytrzeźwieje, służby prowadzić będą z nim dalsze czynności pod nadzorem prokuratora.

    O tragedii jako pierwszy poinformował lokalny serwis zgiżycka.pl.

    Zobacz również:

    Holandia i Szwajcaria - tragiczne doniesienia po sylwestrowej nocy
    Świat

    Tragiczny bilans sylwestra w europejskich krajach. Eksplozja, śmierć, zamieszki

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Orędzie noworoczne prezydenta Karola NawrockiegoKPRP

    Najnowsze