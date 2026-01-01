Zabójstwo w Giżycku. Taksówkarz zginął w sylwestrową noc

Po godz. 21 w środę policja otrzymała zgłoszenie o taksówce jadącej całą szerokością drogi - przekazał polsatnews.pl podkom. Tomasz Markowski, rzecznik KWP w Olsztynie.

Zgłaszający podejrzewali, że za kierownicą siedzi osoba pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu samochodu okazało się, że 78-letni kierowca był zakrwawiony.

Policja odnotowała na ciele mężczyzny liczne rany cięte. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mimo to życia mężczyzny nie udało się uratować.

Giżycko. Nie żyje taksówkarz. Zatrzymano 37-latka

Jak przekazał polsatnews.pl podkom. Markowski, policjanci szybko odtworzyli trasę taksówki.

- Na jednej z ulic zatrzymali 37-latka. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, trafił do aresztu - dodał policjant.

Zabójstwo taksówkarza. Nowe informacje

Ustalono, że zatrzymany to mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości. W domu podejrzanego funkcjonariusze zaleźli narzędzie, które może być narzędziem zbrodni.

Gdy mężczyzna wytrzeźwieje, służby prowadzić będą z nim dalsze czynności pod nadzorem prokuratora.

O tragedii jako pierwszy poinformował lokalny serwis zgiżycka.pl.

