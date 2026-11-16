- Sytuacja w naszym szpitalu psychiatrycznym jest tak napięta, że wkrótce to ja będę tu pacjentem, a nie pracownikiem - mówi nam jedna z osób zatrudnionych w placówce we Fromborku.

Obraz, który kreślą nasi informatorzy, może niepokoić. W nieoficjalnych rozmowach mówią o wielu kontrolach, które - choć "trwają w nieskończoność" - w ich ocenie nie przynoszą żadnych zmian.

Sama dyrektor ds. medycznych fromborskiej placówki Anna Skiepko-Grigorjew w wypowiedzi dla TVP Olsztyn stwierdziła, że szpital w tym roku "doświadczył już chyba około 18 kontroli".

Co się zatem dzieje w miejscu, które tak mocno przykuwa uwagę nadzorujących instytucji? Sprawdzamy.

Bałagan w papierach, pieniądze się nie zgadzają

Szpital we Fromborku podlega Urządowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pytamy więc Urząd, czy kontrolował placówkę.

Jak się okazuje, w tym roku kontrola była jedna i trwała od marca do kwietnia. Jednak na początku września rozpoczął się audyt "poza planem", który jeszcze się nie zakończył.

Biuro prasowe Urzędu informuje nas, że w szpitalu stwierdzono liczne "uchybienia".

Wiosną kontrolerzy wzięli pod lupę dwie kwestie - gospodarowanie służbowymi samochodami i zamówienie publiczne na zakup sprzętu, oprogramowania i opiekę serwisową.

Efekty? Jeśli chodzi o samochody, to - mówiąc ogólnie - w papierach jest bałagan, a pieniądze się nie zgadzają.

"W dokumentacji ewidencyjnej przebiegu pojazdu stwierdzono: liczne błędy formalne, braki w ewidencji, pomyłki i brak staranności przy wypełnianiu dokumentów, oczywiste omyłki pisarskie, błędy rachunkowe w dziennych kartach drogowych i miesięcznych rozliczeniach przebiegu pojazdu, świadczące o nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji, a także potwierdzające, że w Szpitalu brak jest należytego nadzoru nad procesem gospodarowania środkami transportu przez osoby odpowiedzialne" - wynika z ustaleń urzędników z Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim.

Kontrolerzy stwierdzili, że w szpitalu działał też system, który umożliwiał pracownikom korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych. Zasada? Podpisujesz umowę i za dzień użytkowania auta płacisz 76,80 zł, czyli tzw. stawkę ryczałtową.

Stawka ta jednak była ustalona nieprawidłowo, bo - jak wykazała kontrola - dyrektor techniczny szpitala korzystał z samochodu służbowego do celów prywatnych za półdarmo.

Jak to możliwe?

W czerwcu 2025 roku za użytkowanie samochodu przez sześć dni zapłacił on 566,78 zł, wykazując jednocześnie, że przejechał 1920 km.

Tymczasem, jak wyliczyli kontrolerzy, sam koszt paliwa w tamtym czasie w przeliczeniu na kilometry wynosił ponad tysiąc złotych. I tak miesiąc po miesiącu. W sumie w ciągu roku - który podlegał kontroli - w rozliczeniach brakowało blisko pięciu tysięcy złotych.

"Stawka ryczałtowa nie pokrywała w wystarczającym stopniu kosztów eksploatacji pojazdu służbowego do celów prywatnych, w tym samych kosztów paliwa, nie wspominając o kosztach materiałów eksploatacyjnych (płynów, opon itp.) oraz kosztów ubezpieczenia, przeglądów i napraw. Powyższe wyliczenia wskazują na pokrywanie prywatnych kosztów ze środków publicznych szpitala" - to cytat z wystąpienia pokontrolnego.

Samochody, o których mowa, to Volkswagen Multivan 6.1 i Skoda Superb Combi Scout. Ten drugi zakupiono w 2024 roku i to wtedy została zawarta pierwsza w szpitalu umowa na "wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych".

Umowę taką - poza dyrektorem ds. technicznych - miały jeszcze trzy inne osoby: dyrektor ds. medycznych, księgowa i młodszy informatyk. Jak wykazała kontrola, osoby te albo nie korzystały z samochodu wcale, albo korzystały sporadycznie, a przejazdy nie generowały strat.

Zaznaczmy w tym miejscu, że kontrola obejmowała tylko dokumenty, które szpital sam dostarczył.

Pracownicy placówki, którzy zaalarmowali nas o sytuacji, twierdzą, że to, co wynika z oficjalnych dokumentów, może nie pokrywać się z rzeczywistością.

- Korzystali z samochodu przez sześć dni w miesiącu? Przecież wszyscy w szpitalu wiedzą, że oni jeździli znacznie częściej - słyszymy.

Wyniki kontroli jedno, dyrektor szpitala drugie

Kim są "oni"?

Nasi rozmówcy twierdzą, że samochodem do pracy regularnie miał dojeżdżać dyrektor ds. technicznych wraz z dyrektorem szpitala Mirosławem Kochańskim. Trasa Olsztyn-Frombork, którą mieli pokonywać, to ponad 200 km w obie strony.

Prosimy więc o rozmowę dyrektora Kochańskiego. W odpowiedzi dostajemy informację, by pytania wysłać mailem.

"Czy Pan Dyrektor korzysta - w jakim zakresie i z jaką częstotliwością - z samochodu służbowego do celów prywatnych? Czy Pan Dyrektor podróżuje nim jako pasażer?" - zapytaliśmy.

"Dyrektor Szpitala do celów prywatnych korzysta z samochodu prywatnego. Samochody służbowe wykorzystywane są do celów służbowych" - brzmi odpowiedź.

Przypomnijmy jednak, że w szpitalu istnieje możliwość wykorzystywania pojazdów służbowych do celów prywatnych za określoną stawkę, którą podważył Urząd Marszałkowski. Zapytaliśmy dyrektora Kochańskiego, kto ją ustalił i na jakiej podstawie?

W odpowiedzi usłyszeliśmy jedynie: "Wszyscy pracownicy Szpitala, którzy przejdą specjalistyczne badania kierowców, mają również możliwość używania aut służbowych do celów prywatnych. Stawka ryczałtowa została ustalona w 2024 r. Obejmowała ona koszty zużycia paliwa, serwisu i napraw oraz eksploatację".

Jak wiemy jednak, zdaniem Urzędu Marszałkowskiego, stawka 76,80 zł za dzień w przypadku przejazdów dyrektora technicznego nie pokrywała nawet kosztów benzyny.

Tymczasem szpital twierdzi, że kontrola wcale tego nie wykazała.

"Nie jest prawdą, że kontrola Urzędu Marszałkowskiego wykazała, że ryczałt nie pokrywał 'nawet' kosztów paliwa. W momencie ustalenia ryczałtu stawki paliwa były znacznie niższe od obecnych, stąd na tamten czas w zupełności pokrywała koszty eksploatacji pojazdów" - informuje Interię szpital.

Zacytujmy raz jeszcze raport pokontrolny: "Stawka ryczałtowa nie pokrywała w wystarczającym stopniu kosztów eksploatacji pojazdu służbowego do celów prywatnych, w tym samych kosztów paliwa, nie wspominając o kosztach materiałów eksploatacyjnych (płynów, opon itp.) oraz kosztów ubezpieczenia, przeglądów i napraw".

Pytamy też dyrektora szpitala, jakie działania podjął, żeby naprawić zaniedbania w związku z użytkowaniem samochodów służbowych? Odpowiedź: "szpital nie potwierdza żadnych zaniedbań w związku z użytkowaniem samochodów służbowych".

Tymczasem Urząd Marszałkowski wprost informuje Interię, że dyrektor dostał zalecenia, by m.in. w kwestii samochodów służbowych "podjąć skuteczne działania w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, by zapobiec ich powstawaniu w przyszłości".

Sprawa u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

To niejedyny wątek, który zwrócił uwagę urzędników.

W ustaleniach końcowych raportu pokontrolnego napisali: "analiza przedstawionej do kontroli dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli wykazała szereg uchybień i nieprawidłowości w postępowaniu Jednostki w zakresie gospodarki samochodami służbowymi oraz udzielania zamówień publicznych na zakup sprzętu i oprogramowania oraz opiekę serwisową w Szpitalu we Fromborku".

W drugiej kwestii kontrolerzy stwierdzili co najmniej dziewięć naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jako odpowiedzialnego wskazano dyrektora szpitala, następnie skierowano sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

"Szpital stanowczo odrzuca zarzut naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii umowy (tu pada nazwa firmy - przyp. red.) ani w żadnym innym obszarze. Wyrazem tego jest odrzucenie w całości Wystąpienia pokontrolnego w aspekcie zamówień publicznych. Szpital NIGDY nie zawarł żadnej umowy z naruszeniem prawa" - przekazuje nam dyrektor placówki.

Mirosław Kochański informuje też, że "nie ma wiedzy co do 'sprawy' u Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych".

Grzyb? Jaki grzyb

Sytuacją w szpitalu interesował się nie tylko Urząd Marszałkowski w Olsztynie, ale także sanepid.

Jak przekazał Interii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie, w tym roku w placówce przeprowadzono siedem kontroli - część z nich wynikała z harmonogramu, ale część była reakcją na otrzymane skargi.

Interia dotarła do jednego z protokołów pokontrolnych.

Wynika z niego, że działania sanepidu są pokłosiem skargi, a jej autor alarmuje, że dotychczasowe kontrole i zalecenia nie przyniosły poprawy. Pacjenci zaś nadal użytkują zagrzybiałe pomieszczenia.

Kontrolerzy sprawdzili wszystkie oddziały.

W łazienkach na każdym z nich stwierdzili "czarne naloty i wykwity, wskazujące na postępujący proces zagrzybienia".

W protokole napisali też o "braku czystości", zaniedbaniach, złym stanie sanitarnym, brudnych oknach, pajęczynach, silnie zakurzonych kaloryferach.

Dyrektor Kochański odmówił podpisania protokołu sporządzonego przez sanepid.

Stwierdził, że ustalenia kontrolerów są niezgodne ze stanem faktycznym. A potem, jak twierdzi jeden z naszych rozmówców, sam pojechał do sanepidu w Braniewie i robił zdjęcia w tamtejszych łazienkach.

Współpracownikom miał pokazywać, że "tam to dopiero jest paskudnie".

W odpowiedzi przesłanej Interii dyrektor Kochański stwierdził, że informacje o grzybie i pleśni w szpitalu nie są prawdą.

"Czarne naloty, które były widoczne, co było już wielokrotnie podnoszone i wyjaśniane, to był rozpryskany smar od pracującego wentylatora. Faktem bezspornym jest uchylenie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie przez Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie" - wskazuje dyrektor.

- Nie potwierdzamy sugestii, że kontrolujący pomylili zagrzybienie ze smarem z wentylatora - przekazuje Interii Beata Rant, Państwowy Powiatowy Inspektor w Braniewie. - Samo uchylenie decyzji nie stanowi podstawy do przypisywania kontrolującym takiej pomyłki - dodaje.

Docieramy do tej decyzji i sprawdzamy, co tak naprawdę uchylił wojewódzki inspektor. Z dokumentu wynika, że szpital zarzucił powiatowym inspektorom m.in. brak przeprowadzenia badań laboratoryjnych, brak pomiarów wilgotności oraz nieudowodnienie realnego zagrożenia dla zdrowia pacjentów.

Sanepid uznał jednak, że choć rzeczywiście nie wykonano badań mikrobiologicznych, to obecność czarnych nalotów na sufitach i fugach była "bezsporna i widoczna na zdjęciach z kontroli". Dlatego stwierdzenie niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego było możliwe "gołym okiem".

Nie można za to jednoznacznie stwierdzić, że w łazienkach był grzyb, a nie - jak twierdzi szpital - smar.

Dlaczego decyzję uchylono? Wojewódzki sanepid dopatrzył się błędów w sformułowaniu nakazów dotyczących usunięcia "uchybień" w szpitalnych łazienkach, które wydała inspekcja w Braniewie.

Wydał za to nowe rozstrzygnięcie, nakazując szpitalowi doprowadzenie do należytego stanu higieniczno-sanitarnego sufitów oraz fug.

Braniewski sanepid przekazał Interii, że kontrole sprawdzające w szpitalu "potwierdziły usunięcie uchybień".

Posiłki za darmo? Dyrektor zaprzecza

Sam dyrektor - według relacji pracowników - może liczyć na szczególne względy kuchni.

Według nich, ma zamawiać śniadania oraz obiady i za nie nie płacić. W przeciwieństwie do reszty personelu zatrudnionego w szpitalu.

Jak mówią nasi informatorzy, przed świętami Boże Narodzenia w kuchni lepiono pierogi z kapustą i grzybami dla pacjentów. A także kilkadziesiąt sztuk dla dyrektora.

Dyrektor zaprzeczył tym informacjom. "Stawki za posiłki są ustalane z góry i są tej samej wysokości dla wszystkich pracowników szpitala" - zapewnia.

Nieoficjalnie słyszymy też, że Mirosław Kochański miał odebrać działowi administracji i statystyki największe pomieszczenie biurowe i urządzić tam swój prywatny pokój z aneksem kuchennym. Według naszych informacji pomieszczenie to mieli oglądać audytorzy Urzędu Marszałkowskiego, którzy aktualnie kontrolują szpital.

Dyrektor Kochański informuje nas, że w szpitalu funkcjonuje obecnie jeden pokój noclegowy.

"W razie konieczności korzystają z niego pracownicy administracji, części białej, działu IT, portierzy, sanitariusze oraz wszyscy chętni i potrzebujący pracownicy szpitala. Z pokoju noclegowego korzystali także goście, m.in. występujący w szpitalu aktorzy i muzycy. Z tego pokoju również korzystał dyrektor szpitala, dokładnie na takich samych zasadach jak wszyscy inni pracownicy szpital" - czytamy w odpowiedziach szefa placówki.

Dodaje też, że szpital nie poniósł z tego tytułu żadnych wydatków.

Medal? Jaki medal

Mirosław Kochański zarządza placówką od 2021 roku. Na stronie internetowej fromborski szpital chwali się, że dyrektor Kochański to wykształcony i doświadczony specjalista, który do tej pory zarządzał lub współzarządzał "czterema szpitalami (…), zatrudniającymi od 200 do ponad 1000 pracowników".

Na długiej liście zasług wypisanych w biogramie dyrektora na stronie szpitala, pojawia się odznaczenie "Krzyżem Wielkiego Oficera Królestwa Belgii za zasługi dla promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej".

Zaciekawieni tym nieoczywistym faktem zapytaliśmy dyrektora o okoliczności, w których otrzymał belgijskie odznaczenie.

W odpowiedzi czytamy: "W latach 1999-2015 będąc Prezesem Regionalnej Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji, obecny Dyrektor Szpitala zajmował się m.in. promocją innowacji i wynalazczości polskiej myśli naukowej i badawczej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Było to kilkadziesiąt najważniejszych polskich wynalazków w tym "Sztuczne serce" pod kier. prof. Zbigniewa Religi, "Fuzja obrazowa TK i MRI" pod kier. prof. Jerzego Gieleckiego"

Tym bardziej zaintrygowani, zwróciliśmy się do belgijskiej dyplomacji, by potwierdzić te informacje.

Według resortu spraw zagranicznych Królestwa Belgii Mirosław Kochański nie widnieje w oficjalnych rejestrach.

"W naszej bazie danych nie udało się odnaleźć żadnych odznaczeń" - przekazała Interii Rita Vander Zwalmen z Ordres nationaux - specjalnej komórki zajmującej się ewidencją osób uhonorowanych przez państwo belgijskie.

Szef Rady Społecznej: Dyrektora oceniam pozytywnie, bo szpital jest na plusie

O sytuacji szpitala rozmawiamy z Zygmuntem Kierszem, którego marszałek województwa wyznaczył na przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala we Fromborku.

- W placówce odbyły się lub trwają obecnie kontrole Urzędu Marszałkowskiego prowadzone przez Departament Kontroli oraz Departament Audytu. Kontrole prowadziła także Państwowa Inspekcja Pracy oraz Sanepid - wylicza.

Rada Społeczna, na czele której stoi Kiersz, jest - jak czytamy na stronie urzędu marszałkowskiego - "organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego (samorządu województwa, na czele którego stoi marszałek - red.) oraz organem doradczym dyrektora szpitala".

Wyniki kontroli, które skłoniły urzędników do skierowania sprawy do Rzecznika Finansów Publicznych, Kiersz określa mianem "uchybień" ze strony szpitala i zaznacza, że powinny zostać naprawione.

Pytany o kontrolę sanepidu, która stwierdziła grzyb w łazienkach na oddziałach, mówi krótko: - Chyba nie do końca tak jest.

Przewodniczący Rady Społecznej przyznaje też, że nie ma wiedzy, by dyrektor przekształcił pokój administracyjny w swój prywatny pokój wypoczynkowy.

- Informacja o darmowym stołowaniu się dyrektora w kuchni jest dla mnie również zupełnie nowa - mówi Zygmunt Kiersz.

- Osobiście oceniam pracę dyrektora pozytywnie, głównie ze względu na utrzymywanie dodatniego wyniku finansowego placówki - przyznaje.

- Nie jest tak łatwo znaleźć dyrektorów, którzy będą trzymali szpital na plusie - kwituje.

Jolanta Kamińska-Samolej, Justyna Kaczmarczyk

(kontakt do autorek: jolanta.kaminska@firma.interia.pl; justyna.kaczmarczyk@firma.interia.pl)



