W skrócie 38-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania w Ełku, skąd ukradł nóż, którym następnie groził właścicielce oraz próbującemu jej pomóc sąsiadowi.

Napastnik po ucieczce z mieszkania terroryzował nożem osoby przebywające w lokalu gastronomicznym, jednak nikomu nie wyrządził fizycznej krzywdy.

Mężczyzna zmusił kierującą autem do opuszczenia pojazdu, po czym odjechał nim, przejechał kilka ulic i doprowadził do rozbicia samochodu na skarpie.

Sprawca został zatrzymany przez policję w zaroślach. Wstępne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy w chwili zdarzenia.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przekazał, że napastnik zaatakował łącznie dwa samochody, w tym jeden, którym podróżowała matka z dwiema córkami.

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Oficer prasowa ełckiej policji asp. Agata Kulikowska de Nałęcz poinformowała, że przed południem 38-latek wszedł do mieszkania obcej kobiety i zabrał z jej kuchni nóż. Policjantka nie była w stanie powiedzieć, jakich rozmiarów był nóż.

- Mężczyzna zaczął grozić zabranym z kuchni nożem mieszkającej w tym mieszkaniu kobiecie i sąsiadowi, który ruszył jej z pomocą - relacjonowała policjantka.

Dodała, że 38-latek po chwili uciekł z mieszkania i pobiegł do lokalu gastronomicznego, w którym byli ludzie. Im również groził.

- Nikomu nic nie zrobił, uciekł z tego lokalu i na jedni zatrzymał auto osobowe. Wyciągnął z niego kierującą i zabranym autem odjechał. Przejechał kilka ulic i wypadł z drogi, wpadł na skarpę i stoczył się w dół. Po tym zdarzeniu uciekł z samochodu - przekazała Kulikowska de Nałęcz. Wszystko działo się w centrum Ełku.

Ełk. Dramatyczne chwile w centrum miasta, 38-latek zatrzymany

Ełcka policja zmobilizowała miejscowych funkcjonariuszy do poszukiwań 38-latka. Mężczyzna szybko został znaleziony w pobliskich krzakach.

- Przebadano go na zawartość alkoholu w organizmie i był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań, by zweryfikować, czy nie był pod wpływem środków odurzających - poinformowała policjantka.

Służby ustalają, czy 38-latek groził także innym osobom. Kulikowska de Nałęcz dodała, że mężczyzna jest zatrzymany.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz na jednej z platform społecznościowych poinformował po południu, że straż miejska przekazała policji nagrania z monitoringu miejskiego. "Na szczęście policja zareagowała bardzo szybko - byli obecni ponad minutę po rozpoczęciu zdarzenia na ul. Słowackiego i ponad 2 minuty na ul. Mickiewicza" - napisał.

Prezydent Ełku reaguje po ataku 38-latka

Prezydent miasta poinformował też, że napastnik z nożem zaatakował nie jedno, ale dwa auta. W jednym była matka z dwiema córkami - wszystkie zdołały uciec.

"Mamie i jej córkom zaoferowałem pomoc psychologiczną. Psycholog już pracuje i jest ona do ich dyspozycji. Także innych wystraszonych i poszkodowanych" - dodał Andrukiewicz.

"Nie pozwólmy, by te kilka dramatycznych minut odebrało poczucie bezpieczeństwa w naszym mieście. Bądźmy uważni, odpowiedzialni i solidarni" - zaapelował prezydent Ełku.



