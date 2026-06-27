Wypadek wojskowej ciężarówki. Ranni żołnierze, w akcji LPR
Dwóch żołnierzy z obrażeniami rąk i nóg trafiło do szpitala po wypadku wojskowej ciężarówki na trasie koło Dobrego Miasta. Pojazd uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. Sprawę zbada Żandarmeria Wojskowa.
W skrócie
- Dwóch żołnierzy zostało rannych w wyniku wypadku wojskowej ciężarówki koło Dobrego Miasta.
- Ciężarówka marki Star przewróciła się na bok po uderzeniu w drzewo na trasie między Jesionowem a Orzechowem.
- Żandarmeria Wojskowa ma prowadzić czynności dochodzeniowe dotyczące tego zdarzenia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo - podała policja.
Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie).
Warmińsko-mazurskie. Wypadek wojskowej ciężarówki
- Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala - przekazał PAP podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
W rozmowie z Interią funkcjonariusz podkreślił, że na miejsce wypadku przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie Żandarmeria Wojskowa.
Wypadek ciężarówki. Dwóch żołnierzy rannych
Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.
- Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.
Strażak przekazał też, że zastępy straży pożarnej pozostały na miejscu, czekając na przyjazd Żandarmerii Wojskowej, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe w tej sprawie.