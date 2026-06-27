Wypadek wojskowej ciężarówki. Ranni żołnierze, w akcji LPR

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

Dwóch żołnierzy z obrażeniami rąk i nóg trafiło do szpitala po wypadku wojskowej ciężarówki na trasie koło Dobrego Miasta. Pojazd uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. Sprawę zbada Żandarmeria Wojskowa.

Wojskowa ciężarówka.
Wojskowa ciężarówka. Zdjęcie ilustracyjneMichal KoscAgencja FORUM

W skrócie

  • Dwóch żołnierzy zostało rannych w wyniku wypadku wojskowej ciężarówki koło Dobrego Miasta.
  • Ciężarówka marki Star przewróciła się na bok po uderzeniu w drzewo na trasie między Jesionowem a Orzechowem.
  • Żandarmeria Wojskowa ma prowadzić czynności dochodzeniowe dotyczące tego zdarzenia.
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Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo - podała policja.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie).

Warmińsko-mazurskie. Wypadek wojskowej ciężarówki

- Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala - przekazał PAP podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

W rozmowie z Interią funkcjonariusz podkreślił, że na miejsce wypadku przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie prowadzić będzie Żandarmeria Wojskowa.

Wypadek ciężarówki. Dwóch żołnierzy rannych

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.

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- Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.

Strażak przekazał też, że zastępy straży pożarnej pozostały na miejscu, czekając na przyjazd Żandarmerii Wojskowej, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe w tej sprawie.

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