Wypadek na jeziorze Tałty. Zderzyły się dwie motorówki

Dyżurny MOPR poinformował, że na jeziorze Tałty (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do zderzenia się dwóch motorówek. - Jedna z nich zatonęła, na szczęście ludzi podjęły inne łodzie - poinformował dyżurny MOPR Mariusz Raubo.

Ratownik MOPR dodał, że w wypadku na wodzie jedna osoba doznała poważnego urazu nogi i jest transportowana do szpitala.

Na miejscu pracują ratownicy MOPR i policja.

Kolejny wypadek na jeziorze Tałty

To kolejny groźny wypadek, do którego w tym sezonie doszło na jeziorze Tałty. Przed kilkoma tygodniami doszło tam do wypadku, w którym zginęła 8-letnia dziewczynka.

Reklama

Zatonęła wówczas motorówka, którą płynęło siedem osób - cztery osoby dorosłe i troje dzieci. Ośmioletnia dziewczynka nie wypłynęła na powierzchnię wody. Zgodnie z procedurami strażackimi przez dwie godziny była prowadzona akcja ratunkowa, która po tym czasie zamieniła się na akcję poszukiwawczą.

Akcja poszukiwawcza była bardzo trudna, ponieważ takich głębokościach mogą pracować wyłącznie wyspecjalizowani nurkowie, którzy często schodzą pod wodę. Na głębokości ok. 10 metrów jest już zupełnie ciemno, dlatego trzeba używać lamp.



Jezioro Tałty należy do najgłębszych na Mazurach - miejscami głębokość dochodzi do 45 metrów.