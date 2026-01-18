W skrócie W wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w Ornecie zginął 45-letni mężczyzna.

Ewakuowano pięć osób z przylegających mieszkań.

Policja oraz prokurator badają okoliczności zdarzenia, a nadzór budowlany oceni stan budynku.

Jak poinformował sierż. szt. Tomasz Bielikowicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, policję o wybuchu zawiadomiono w niedzielę o godz. 8.00.

- Do wybuchu prawdopodobnie butli z gazem doszło w budynku parterowym, wielorodzinnym przy ulicy Zarzecznej. Zginął 45-letni mężczyzna, który mieszkał sam, a pięć osób z przylegających mieszkań ewakuowano - przekazał sierż. szt. Bielikowicz.

Wybuch gazu w Ornecie w woj. warmińsko-mazurskim. Zginął 45-letni mężczyzna

Miejsce wybuchu badają prokurator i funkcjonariusze zespołu dochodzeniowo-śledczego. Cztery osoby znalazły tymczasowe miejsce zamieszkania a jedna przeniosła się do własnego mieszkania - przekazała policja.

Powiadomiony został nadzór budowlany, który sprawdzi, czy po wybuchu budynek nadaje się do dalszego zamieszkania.

- Strażacy zaobserwowali skutki wybuchu związane z uszkodzeniem ściany zewnętrznej i licznymi pęknięciami - powiedział TVP Olsztyn st. kpt. Damian Stankiewicz.

