Informację o bocianim wieżowcu z województwa warmińsko-mazurskiego przekazał serwis "Crazy Nauka" na Facebooku.

Bocianie gniazdo jak wieżowiec

"Wygląda to jak dwa gniazda ułożone jedno na drugim. I w zasadzie tak jest, bo bociany często nadbudowują swoje gniazda na tych już istniejących. Do rekordowych należały gniazda o wysokości bliskiej czterech metrów" - czytamy we wpisie.

Do opisu dołączono też zdjęcia. Widać na nich, że bociania budowla jest okazałych rozmiarów. "Takie kilkumetrowe gniazda ważą po kilka ton, a z tego powodu bywają niebezpieczne dla otoczenia i są przez ludzi częściowo rozbierane" - podkreślono.

Autorzy zdjęć dodają, że pokazali fotografie bocianiego wieżowca jednemu z ekspertów. Ten ocenił wielkość gniazda na około dwa metry wysokości oraz półtorej tony wagi.

Warmińsko-mazurskie. Bociani wieżowiec powalczy o nagrodę

Bocianie gniazdo w województwa warmińsko-mazurskiego powalczy teraz o status największego i najcięższego w Europie. Jak podkreślają autorzy zdjęć, gniazdo-wieżowiec jest "mocnym kandydatem na zwycięzcę".

"Traf chciał, że Adam (ekspert - red.) właśnie zorganizował konkurs na największe i najcięższe bocianie gniazdo w Europie. No i okazuje się, że 'nasze' gniazdo jest mocnym kandydatem na zwycięzcę" - czytamy we wpisie.

"Idziemy na rekord (...). Ależ to fajna inicjatywa!" - dodają autorzy.