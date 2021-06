Do wypadku doszło wieczorem na drodze wojewódzkiej 528 w miejscowości Warny pod Miłakowem.

Oficer prasowa policji w Ostródzie Anna Balińska poinformowała, że 18-letnia dziewczyna zginęła na miejscu. - Kierowca samochodu, 23-latek, trafił do szpitala na obserwację, ale na miejscu zdarzenia był przytomny, był z nim kontakt słowny - powiedziała policjantka.



Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów

Kierowca samochodu na miejscu dmuchnął w alkomat, który wykazał, że był on pod wpływem alkoholu. Balińska wyjaśniła, że było to urządzenie, które nie pokazuje od razu wyniku pomiaru, dlatego policja nie zna jeszcze jego wskazania.



- Wiadomo już, że 23-latek miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - podkreśliła Balińska.



Policja na miejscu zdarzenia ustala jego przebieg - na razie wiadomo, że kierowca stracił panowanie nad samochodem, doszło do wywrócenia się auta, samochód z drogi zjechał do rowu. Na zdjęciu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać, że samochód jest zmiażdżony, jedna z osi pojazdu leży co najmniej kilkanaście metrów od wraku.