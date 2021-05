Trzy osoby dorosłe zginęły na miejscu, gdy Opel Vectra wjechał na przejeździe kolejowym pod pociąg osobowy relacji Białystok-Gdynia Główna. W samochodzie jechało także dziecko, o którego życie walczą ratownicy. 12-letni chłopiec ma być przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne

Do wypadku doszło na torach w Martianach między Giżyckiem a Kętrzynem (woj. warmińsko-mazurskie). Interia ustaliła, ze w wypadku zginęły trzy dorosłe osoby.

- Około godz. 16 samochód Opel Vectra zderzył się z pociągiem w miejscowości Martiany - powiedział asp. Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Według relacji Radia Olsztyn, Opel Vectra znalazł się na torach w momencie przejazdu pociągu osobowego relacji Białystok-Gdynia Główna.

Reanimacja 12-letniego chłopca

Policjant potwierdził, że na miejscu zginęły trzy dorosłe osoby. - Nie ustalono w jakim byli wieku ze względu na znaczne zniszczenia pojazdu i rozległe obrażenia jakich doznali - powiedział oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamil Golon.



Z kolei według "Gazety Olsztyńskiej" ofiary to 21-letni kierowca oraz 23- i 43-latek.



- Pierwsza informacja była, że nie żyją cztery osoby z samochodu osobowego. Jednak później okazało się, że ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe 12-letniemu chłopcu, który podróżował autem. Ma być transportowany śmigłowcem LPR do szpitala - powiedział policjant Interii. Wyjaśnił także, że na miejscu "trwa walka o życie dziecka".



- Na miejscu jest śmigłowiec LPR, a ratownikom medycznym z pogotowia udało się na tyle ustabilizować stan 12-letniego chłopca, że przygotowywany jest do transportu do szpitala - poinformował ok. godz. 18:00 rzecznik strażaków z Ketrzyna. Straż pożarna poinformowała, że na miejscu wypadku jest rodzina dziecka.



- Pociągiem relacji Białystok - Gdynia, składającym się z pięciu wagonów i lokomotywy, podróżowało 55 pasażerów i obsługa. Nie mamy informacji, żeby którejkolwiek z tych osób coś się stało - powiedział kpt. Golon ze straży pożarnej.

Asp. Jackowski dodał, że policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratora.

Niestrzeżony przejazd kolejowy

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamil Golon powiedział Interii, że przejazd kolejowy w Martianach jest niestrzeżony, nie ma rogatek, a jedynie znak stop. Dodał także, że widoczność na przejeździe jest dobra, w obie strony kierowca może dostrzec nadjeżdżający pociąg z odległości ok. 300 m.

- Pasażerom i załodze pociągu Inter City "Biebrza" relacji Białystok - Gdynia nic się nie stało - powiedział Interii Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.



Z powodu blokady ruchu kolejowego wprowadzona została komunikacja zastępcza dla pasażerów uczestniczącego w zderzeniu pociągu i trzech innych - jednego dalekobieżnego i dwóch regionalnych. Ruch kolejowy ma być przywrócony na jednotorowej trasie w miejscu wypadku do rana w niedzielę, kiedy ok. godz 5:00 przejeżdżać tamtędy będzie pierwszy pociąg.



Dla pasażerów, którzy mieli wsiąść do IC TLK "Biebrza" w Olsztynie PKP podstawiły zastępczy pociąg, który zabrał ich do Gdyni w czasie rozkładowym.



Przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie także ustalać specjalna komisja PKP składająca się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika - podał Siemieniec.