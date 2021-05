Do nietypowego pościgu i zatrzymania doszło w okolicach wsi Chełmżyca w województwie warmińsko-mazurskim. Motocyklista próbował uciekać przez pole, które okazało się być podmokłe. Porzucił pojazd, po czym uciekał pieszo. Policjant dogonił go na pożyczonym rowerze. 23-latek może trafić nawet na pięć lat do więzienia.

Zdjęcie Moment zatrzymania 23-latka / policja.gov.pl / Policja

Funkcjonariuszy drogówki z Grupy Speed, powołanej do walki z piratami drogowymi, patrolowali okolice wsi Chełmżyca.

4-krotnie przekroczył dozwoloną prędkość

"Zauważyli oni motocyklistę jadącego zdecydowanie za szybko. Tam, gdzie obowiązywało 30 ograniczenie do km/h., mężczyzna jechał z prędkością 120 km/h. W związku z tym policjanci dali mu wyraźny znak do zatrzymania się, aby przeprowadzić kontrolę drogową" - relacjonowała asp. Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie.

Mężczyzna nie zatrzymał się, pomimo użytych przez funkcjonariuszy sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Wręcz przeciwnie - zaczął uciekać. W trakcie dalszej jazdy skręcił na drogę gruntową, a następnie na podmokłą łąkę. Po pewnym czasie porzucił motocykl, który ugrzązł w miękkim gruncie, i dalej uciekał pieszo.

"W związku z tym, że jazda radiowozem po tym terenie nie miała szans powodzenia, jeden z funkcjonariuszy wyskoczył z pojazdu, pożyczył rower z pobliskiej posesji i dogonił nim uciekającego mężczyznę" - przekazała asp. Kwiatkowska.

Był pod wpływem alkoholu

Okazało się, że jazda z nadmierną prędkością nie była jedynym przewinieniem zatrzymanego mieszkańca gminy Susz. 23-letni mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem i był pod wpływem alkoholu - miał prawie 0,5 promila.

Jak przypomniała policja, kodeks karny za niezatrzymanie się do kontroli drogowej przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.