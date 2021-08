26 sierpnia w Pęciszewie (woj. warmińsko-mazurskie) do jednej ze studni wpadł byk. Zwierzę stanęło na drewnianej części osłaniającej studnię, które pękła pod jego ciężarem.



Na miejsce zdarzenia skierowano dwa pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażaków-ochotników z OSP Gronowo.



Strażacy zeszli do uwięzionego byka i obwiązali go wężami strażackimi. Następnie, używając ładowarki jednego z gospodarzy, bezpiecznie wyciągnęli wystraszone zwierzę na zewnątrz.



Akcję strażaków opisał Portal Braniewo.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Byk wpadł do studni. Na ratunek przyszli strażacy

ZOBACZ: Jest wychwalany przez samego Kurskiego. O jego zarobkach krążą legendy