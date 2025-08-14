W ramach postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Krajową w Łodzi, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie i CBŚP zatrzymali kolejne dziewięć osób, które są powiązane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej.

Wyjaśniono, że od 2020 r. grupa ta zajmowała się "tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju oraz fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją".

Nielegalne składowiska odpadów. Zatrzymani kierowcy ciężarówek

Wśród zatrzymanych jest ośmiu kierowców ciężarówek, którzy transportowali odpady na nielegalne wysypiska.

"Dziewiątej osobie przedstawiono zarzuty kierowania grupą przestępczą, sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz fałszowania dokumentacji" - przekazali celnicy. W jej przypadku sąd zdecydował o tymczasowym areszcie.

Służby przekazały, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Odpady zakopane pod ziemią. Służby ujawniły proceder

Oddział Krajowej Administracji Skarbowej w Olsztynie poinformował również, że funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu służb środowiskowych przeprowadzili także intensywne kontrole na terenie woj. dolnośląskiego.

W ich wyniku w pow. lubińskim "na terenach poeksploatacyjnych oraz rolnych ujawniono odpady komunalne, budowlane i niebezpieczne, które były zakopane pod grubą warstwą betonu. W ten sposób sprawcy próbowali uniemożliwić ich wykrycie i utrudnić wykorzystanie specjalistycznego sprzętu".

Kolejne składowisko pod ziemią ujawniono w pow. legnickim. Odpady te posiadały również oznaczenia innych krajów.

W pow. wrocławskim zabezpieczono pojemniki z niebezpiecznymi substancjami, m.in. rozpuszczalnikami. Znaleziono tak także zagraniczne etykiety, czasopisma i tablice rejestracyjne.

