Mieszkańcy mają trudności z dostaniem się do pracy, sklepów oraz pozyskaniem produktów spożywczych.

Wieś Dylewko w województwie warmińsko-mazurskim została odcięta od świata na skutek potężnych opadów śniegu, które doprowadziły do powstania dużych zasp.

Asfaltowa droga pokryta jest kilkunastocentymetrową warstwą śniegu, przez co utrudniony jest dojazd do wsi.

Mieszkańcy mają również duże problemy w dostaniu się m.in. do pracy czy do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby.

Dylewko. Wieś odcięta przez zimę od świata

Do miejscowości przyjeżdżają raz lub dwa razy dziennie pługi, jednak śnieg zrzucany na pola jest ponownie nawiewany na drogi. Jak relacjonuje Polsat News, część starszych mieszkańców Dylewka ma problemy z dostaniem się do apteki, by zakupić leki.

Problemem jest również dostęp do produktów spożywczych. Raz dziennie przyjeżdżał do Dylewka sprzedawca pieczywa. Teraz nie było go już od kilku dni.

- Tydzień jesteśmy bez świeżego chleba - powiedziała pani Emilia, jedna z mieszkanek Dylewka w rozmowie z Polsat News.

Atak zimy w Polsce. Służby przygotowują się na trudną noc

- Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest nie tylko na północy Polski, ale także od wczorajszego wieczora w województwie opolskim, śląskim, także w województwie łódzkim, no i oczywiście w województwie mazowieckim - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej dotyczącej sytuacji pogodowej w kraju.

Klimczak dodał, że służby przygotowują się do "trudnej nocy, ponieważ w godzinach wieczornych - według prognoz IMGW - będzie trudna sytuacja w związku z intensywnymi opadami oraz oblodzeniem dróg". Zaapelował, by podróżni zachowali ostrożność i jeżeli sytuacja na to pozwala, zrezygnowali z podróży.

Minister podkreślił, że szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy poruszający się m.in. między Kołobrzegiem a Lęborkiem, na S6, Trasie Kaszubskiej oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych na tym obszarze. - Ta sytuacja dynamicznie się zmienia, przed nami także bardzo trudna część przyszłego tygodnia - zaznaczył Klimczak.

Minister poinformował również, że trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn, która jest nieczynna od czwartku. Dzięki pomocy policji, do strącania śniegu z drzew wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec Black Hawk.

