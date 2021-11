Tragiczny wypadek w Elblągu. Nie żyje 12-letnia dziewczynka

Oficer prasowy elbląskiej policji Krzysztof Nowacki poinformował, że rodzina obcokrajowców jechała z Gdańska do Warszawy. - Nie wiemy co się stało, że kierowca uderzył w słup elektryczny. Na miejscu pracują służby, od ich ustaleń będzie zależało to, czy kierowca auta zostanie zatrzymany - powiedział Nowacki.

Policjant powiedział, że 12-latka zginęła na miejscu. Dziewczynka jechała z tyłu samochodu. Policja nie ujawnia, czy była przypięta pasami, czy jechała w foteliku - te okoliczności są teraz ustalane.

Pozostałe cztery osoby podróżujące samochodem, który uległ wypadkowi o własnych siłach wysiadły z auta, nic im się nie stało.

Trasa w miejscu wypadku nie jest zablokowana, występują tam utrudnienia w ruchu.