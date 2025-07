Tragiczny wypadek na jeziorze. Mężczyzna zniknął pod wodą

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na jeziorze Nidzkim w województwie warmińsko-mazurskim. Płynący mężczyzna nagle zniknął pod wodą. Ratownikom nie udało się go uratować. Do wypadku doszło również na jeziorze Jagodno, gdzie poszkodowany został 10-letni żeglarz. Chłopiec musiał zostać przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.