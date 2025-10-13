Tragiczny pożar pod Kętrzynem. Dwie osoby nie żyją, w tym 13-latka
13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna zginęli w nocnym pożarze domu wielorodzinnego we wsi Winda pod Kętrzynem. Strażakom nie udało się do nich dotrzeć ze względu na spalone schody. W budynku mieszkały cztery rodziny, 10 osobom udało się ewakuować.
Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze domu we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim - poinformowali strażacy. Jedną z ofiar jest 13-letnia dziewczynka, druga to 60-letni mężczyzna. Ofiary przebywały w tym samym mieszkaniu.
W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się budynek, w którym mieszkały cztery rodziny. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański poinformował, że 10 osób ewakuowało się z płonącego domu.
Winda. Dwie osoby zginęły w pożarze wielorodzinnego domu
Strażacy poszukiwali dwóch osób, które znajdowały się na piętrze domu. Dotarcie do nich było o tyle trudne, że spaliły się drewniane schody, które prowadziły na piętro budynku, gdzie się znajdowały - obie zginęły. Są to 13-letnia dziewczynka i 60-letni mężczyzna.
Dyżurny straży pożarnej powiedział, że obie ofiary znajdowały się w tym samym mieszkaniu, z całą pewnością nie można jeszcze potwierdzić, że były spokrewnione.
Na miejscu ciągle pracują strażacy, którzy dogaszają pożar. Po nich na miejscu zaczną pracować policjanci, którzy będą ustalali powody tragedii.