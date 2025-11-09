Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. 19-latek zginął, pasażerka walczy o życie
Podczas wyprzedzania jego auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. W wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę w woj. warmińsko-mazurskim, zginął 19-latek. Osobowym audi jechała jeszcze 18-latka - trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Niewykluczone, że do tragedii przyczyniły się leżące na drodze liście.
W skrócie
- Na drodze wojewódzkiej nr 521 doszło do tragicznego wypadku z udziałem 19-latka i 18-latki.
- Młody kierujący audi nie opanował pojazdu podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo.
- 19-latek zginął na miejscu, a jego pasażerka w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu.
Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 521 pomiędzy miejscowościami Prabuty a Bronowo. Auto jechało od strony Prabut i Kwidzyna.
Samochód uderzył w drzewo. Policjantka wskazuje przyczynę
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Audi - najprawdopodobniej podczas manewru wyprzedzania - zjechał na pobocze drogi i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała Interii mł. asp. Anna Sznarkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.
Mundurowa dodała, że być może wyprowadzenie auta utrudniły opadłe liście, które są śliskie.
Warmińsko-mazurskie. Tragiczny wypadek, nie żyje 19-latek
Jak poinformowała rzeczniczka, 19-letni kierowca "poniósł śmierć na miejscu", a rok młodsza pasażerka trafiła do szpitala. - Jest w stanie ciężkim - wskazała.
Policjanci ustalają prędkość, z jaką jechało audi oraz wszystkie okoliczności wypadku. Funkcjonariusze nadal pracują na miejscu, droga wojewódzka nr 521 jest zablokowana.
W Warmińsko-Mazurskiem panują w niedzielę trudne warunki drogowe: są gęste mgły, miejscami pada także drobny deszcz.