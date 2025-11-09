Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. 19-latek zginął, pasażerka walczy o życie

Podczas wyprzedzania jego auto wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. W wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę w woj. warmińsko-mazurskim, zginął 19-latek. Osobowym audi jechała jeszcze 18-latka - trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Niewykluczone, że do tragedii przyczyniły się leżące na drodze liście.