Tragedia w jednostce wojskowej. Nie żyje żołnierz

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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W jednej z jednostek wojskowych w woj. warmińsko-mazurskim znaleziono ciało żołnierza pełniącego służbę wartowniczą. Do zdarzenia doszło w środę nad ranem. Okoliczności i przyczyny śmierci wyjaśniają prokurator wojskowy oraz Żandarmeria Wojskowa. Wstępne ustalenia wskazują, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie.

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Komunikat Żandarmerii Wojskowej / Zdj. ilustracyjneARKADIUSZ ZIOLEK East News

"Około godziny 4.30 ujawniono na terenie jednej z jednostek wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego ciało żołnierza" - podała w środę w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, mężczyzna w chwili zdarzenia pełnił służbę wartowniczą. 

Żandarmeria Wojskowa nie przekazała informacji dotyczących jego wieku, stopnia wojskowego ani jednostki, w której służył.

Ciało żołnierza znalezione w jednostce. Wstępne ustalenia śledczych

Na miejscu prowadzone są czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Bierze w nich udział Prokurator Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Wstępne ustalenia wskazują jednak, że w tragicznym zdarzeniu nie uczestniczyły osoby trzecie. Jest to na razie jedynie wynik przeprowadzonych wstępnych czynności. Ostateczne ustalenia będą należały do prowadzących postępowanie.

Lista całodobowych, bezpłatnych numerów telefonicznych dla osób w kryzysie psychicznym, z rozróżnieniem na pomoc dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz numery alarmowe, uzupełniona o linki do stron z dodatkowymi informacjami i logotypy organizatorów.
KomunikatINTERIA.PL

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