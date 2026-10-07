"Około godziny 4.30 ujawniono na terenie jednej z jednostek wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego ciało żołnierza" - podała w środę w komunikacie Żandarmeria Wojskowa.

Jak przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz, mężczyzna w chwili zdarzenia pełnił służbę wartowniczą.

Żandarmeria Wojskowa nie przekazała informacji dotyczących jego wieku, stopnia wojskowego ani jednostki, w której służył.

Ciało żołnierza znalezione w jednostce. Wstępne ustalenia śledczych

Na miejscu prowadzone są czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Bierze w nich udział Prokurator Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Wstępne ustalenia wskazują jednak, że w tragicznym zdarzeniu nie uczestniczyły osoby trzecie. Jest to na razie jedynie wynik przeprowadzonych wstępnych czynności. Ostateczne ustalenia będą należały do prowadzących postępowanie.

Komunikat INTERIA.PL



