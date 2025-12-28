Tragedia podczas wyjazdu do pożaru. Zaapelowano do wszystkich jednostek

Patryk Idziak

Podczas wyjazdu na akcję druh Edward Smagała, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzwałdzie (woj. warmińsko-mazurskie), stracił przytomność za kierownicą wozu bojowego. Mimo półtoragodzinnej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. W niedzielę w całej Polsce strażacy wyjdą przed jednostki, by oddać hołd zmarłemu.

Trzech strażaków w hełmach i strojach ochronnych stoi obok siebie, z wyraźnie widocznym napisem 'STRAŻ' na plecach, w tle drzewa.
Śmierć prezesa OSP w Jerzwałdzie. Strażacy oddadzą mu hołd WOJCIECH OLKUSNIK East News

Tragedia wydarzyła się w sobotę nad ranem. Dokładnie o godzinie 3.47 - jak podał lokalny portal Info Iława - rozległ się sygnał wzywający do pożaru w Siemianach (pow. iławski). Paliła się przydomowa altanka.

OSP w Jerzwałdzie. Nie żyje prezes jednostki

Do wozu bojowego z OSP w Jerzwałdzie weszło łącznie sześciu druhów. Za kierownicą zasiadł Edward Smagała - doświadczony strażak, pełniący funkcję prezesa jednostki. Nagle mężczyzna zasłabł i osunął się.

- Poszkodowanego od razu wyciągnięto i rozpoczęto resuscytację. Do działań, które trwały około 90 minut, dołączyła załoga karetki, która dojechała na miejsce. Niestety, funkcji życiowych nie udało się przywrócić - przekazał w Info Iława mł. bryg. Krzysztof Rutkowski z PSP w Iławie.

Druh Edward Smagała miał 69 lat. - Nie potrafił nie jechać. Był jednym z tych, którzy płoną, żeby inni nie musieli - wspominał jeden z jego przyjaciół w rozmowie z dziennikarzami medium.

    Minuta ciszy dla zmarłego strażaka. "Symboliczny gest"

    Państwowa Straż Pożarna przekazała w komunikat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, wzywając w nim do oddania hołdu zmarłego strażakowi.

    "W geście jedności i solidarności całej strażackiej rodziny zachęcamy do symbolicznego oddania hołdu zmarłemu druhowi Edwardowi Smagale, strażakowi OSP, który odszedł na wieczną służbę, pełniąc obowiązki na rzecz innych" - napisano.

    Przedstawiciele straży pożarnej zaznaczyli, by nie włączano syren alarmowych i nie używano innych sygnałów dźwiękowych.

    Pożegnalny gest ma ograniczyć się do uruchomienia na minutę sygnałów świetlnych w pojazdach pożarniczych. "Niech ten prosty, ale wymowny gest będzie wyrazem naszej pamięci, szacunku i braterstwa" - zaapelowano.

    Źródła: Info Iława, Facebook/Z OSP RP

