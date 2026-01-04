Warmińsko-mazurska policja opublikowała w niedzielę komunikat informujący o nagłej i tragicznej śmierci policjantki.

"Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników życia policjantki nie udało się uratować" - podała policja.

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 59 między Nawiadami a Pieckami. Dwoje funkcjonariuszy jechało prywatnym samochodem na służbę, którą mieli pełnić razem.

W pewnym momencie, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo.

Mikołajki. Tragiczny wypadek. Zginęła 35-letnia policjantka

Okoliczności tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policjantów z Mrągowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratora. Policja podała, że rodzinom funkcjonariuszy została zapewniona pomoc psychologiczna.

Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. Służbę w policji pełniła od trzech lat i dziewięciu miesięcy, od samego początku w komisariacie w Mikołajkach.

"Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą ośmioletniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka" - przekazała policja.

"Kierownictwo Polskiej Policji oraz koledzy i koleżanki policjantki z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi. Cześć Jej Pamięci!" - napisano w policyjnym komunikacie.

Miller w ''Prezydentach i premierach'' o ataku USA na Wenezuelę: Trump ma poważne kłopoty wewnętrzne, więc pokazał skuteczność Polsat News Polsat News