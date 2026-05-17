W skrócie Nad jeziorem w gminie Barciany (woj. warmińsko-mazurskie) 13-letni chłopiec zmarł w wyniku pobicia.

Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.

Na miejscu zdarzenia prowadzone były czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora.

- Wczoraj około godz. 20 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany, nad jeziorem, miało dojść do awantury między grupą osób, w trakcie której śmierć poniósł, niestety, 13-latek - poinformowała policjantka.

- W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. W chwili zatrzymania trójka z mężczyzn była trzeźwa, natomiast u najmłodszego - 30-latka - badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał promil alkoholu w organizmie - dodała.

Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza - przekazał asp. Andrzej Jurkun z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali pierwszych świadków. Ciało nastolatka zostanie poddane sekcji zwłok.

Wszystkie czynności na miejscu tragicznego zdarzenia prowadzono pod nadzorem prokuratora rejonowego z Kętrzyna. To również pod jego nadzorem prowadzone są dalsze działania w tej sprawie.

Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji.

