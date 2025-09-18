Kilka minut przed godz. 10 na drodze gminnej między Górowem Iławeckim a miejscowością Kamińsk (pow. bartoszycki) doszło do wypadku. Samochód, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w drzewo.

Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie mł. bryg. Grzegorz Różański, "pasażerowie to dwoje dorosłych - mężczyzna i kobieta oraz dwoje dzieci - trzylatek i trzymiesięczne niemowlę".

Warmińsko-mazurskie. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę

- Gdy przyjechały służby, przytomna kobieta z obrażeniami była poza pojazdem razem z dziećmi. Trzylatek nieprzytomny, ale z zachowanymi czynnościami życiowymi oraz niemowlę mające bardzo słabo wyczuwalne czynności życiowe, które z czasem zanikły - opisywał przedstawiciel PSP.

Jak podał mł. bryg. Grzegorz Różański, "natychmiast została wprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa". - Po długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon niemowlaka - przekazał.

Samochód uderzył w drzewo. Droga zablokowana, na miejscu LPR

Wcześniej rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie informował w rozmowie z Interią, że 30-letni mężczyzna nie żyje.

- Lekarz, będący na miejscu zdarzenia stwierdził zgon - poinformował mł. bryg. Różański. Na miejscu lądowała ekipa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta i trzylatek zostali zabrani do szpitala.

Droga gminna między Górowem Iławeckim a miejscowością Kamińsk jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

