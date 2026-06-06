W skrócie Trąba powietrzna przeszła przez wieś Cudnochy w województwie warmińsko-mazurskim, a nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w internecie.

Stowarzyszenie Skywarn Poland oraz Europejska Baza Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych potwierdziły wystąpienie trąby powietrznej, lecz służby nie odnotowały żadnych zgłoszeń dotyczących skutków tego zjawiska.

W regionie obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem, a tydzień wcześniej trąba powietrzna wyrządziła szkody w Balcerzowicach na Opolszczyźnie.

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Stowarzyszenie Skywarn Poland - Polscy Łowcy Burz poinformowało o potwierdzonym przypadku trąby powietrznej, która uformowała się w piątek w godzinach popołudniowych we wsi Cudnochy (gmina Mikołajki).

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) Piotr Szuster przekazał z kolei, że zjawisko potwierdzono także w Europejskiej Bazie Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych (ESWD).

Trąba powietrzna w Polsce. Nagranie ze wsi Cudnochy

Wcześniej w piątek Szuster napisał na platformie X, że "w rejonie Mrągowa i Mikołajek występuje superkomórka burzowa, charakteryzująca się obecnością sygnatury świadczącej o ruchu wirowym".

Trąba powietrzna została uchwycona na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.

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Państwowa Straż Pożarna nie dostała z tego rejonu zgłoszeń dotyczących skutków zjawisk atmosferycznych.

- Na terenie gminy Mikołajki nie odnotowaliśmy w piątek zdarzeń związanych z pogodą, a tym bardziej z tornadem czy tego typu anomaliami pogodowymi - skomentował dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski przekazał, że w piątek doszło jedynie do wywrócenia się dwóch drzew na leśną drogę, na której wyznaczona była trasa rajdu samochodowego, ale strażacy usunęli je i rajd odbył się bez przeszkód.

Pogoda. Silne burze i porywisty wiatr. Ostrzeżenia IMGW

W piątek na Mazurach obowiązywały ostrzeżenia IMGW I i II stopnia przed burzami, którym miejscami mogły towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km/h.

Trąba powietrzna wystąpiła wcześniej 30 maja w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Jak przekazało MSWiA, uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych.

Poszkodowani w Balcerzowicach mogą ubiegać się o osiem tysięcy zł doraźnego wsparcia, a także 200 tys. zł na odbudowę lub remont domów i do 100 tys. zł na naprawę budynków gospodarczych. Powołano komisję do oceny szkód, a mieszkańcom zapewniono także wsparcie psychologiczne.





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