Oddaniem strzałów zakończyła się nocna interwencja policjantów z Bartoszyc, którzy wezwani zostali do agresywnego 16-latka. Młody mężczyzna zniszczył mieszkanie i samochód należące do jego rodziny, a następnie uciekł z posesji. Wkrótce znaleziono go, gdy szedł drogą. Z powodu obelg, jakie kierował w stronę funkcjonariuszy, konieczne było użycie broni.