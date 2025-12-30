W skrócie Strażacy oraz służby miejskie walczą ze skutkami wdzierającej się wody z Zalewu Wiślanego we Fromborku, układając worki z piaskiem.

Trudna sytuacja hydrologiczna dotyczy również Pomorza, gdzie dla czterech gmin ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe z powodu przekroczonych stanów alarmowych.

IMGW ostrzega przed dalszym wzrostem poziomu wód na wybrzeżu i Zalewie Wiślanym, wydając najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański poinformował Polską Agencję Prasową, że we Fromborku wdziera się woda z Zalewu Wiślanego.

Z żywiołem walczą strażacy z Braniewa i przedstawiciele służb miejskich. Wzdłuż ulicy Portowej układane są worki z piaskiem.

Warmińsko-mazurskie. Strażacy walczą z wodą we Fromborku

Na Zalewie Wiślanym widoczne są wysokie fale. Dodatkowo woda jest wpychana w ląd przez północny wiatr kanałem Kopernika, czyli pozostałościami średniowiecznego systemu doprowadzającego wodę do Fromborka.

Woda z Zalewu Wiślanego przelewa się też przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz powiedział, że pojawiły się fałszywe informacje o zalaniu przepompowni ścieków we wsi Janówek.

W warmińsko-mazurskim we wtorek panują bardzo trudne warunki pogodowe, ponieważ przez region przechodzą śnieżyce z silnym wiatrem. Tarasewicz poinformował, że obecnie prądu nie ma 120 gospodarstw domowych. Awarie usuwane są na bieżąco.

Mimo że na wszystkich drogach w regionie pracują pługi i piaskarki, warunki drogowe są bardzo trudne. Miejscami powstają zaspy, a auta nie dają rady podjeżdżać pod wzniesienia.

Pomorskie. Pogotowie przeciwpowodziowe dla czterech gmin

Trudna sytuacja panuje również w województwie pomorskim. Tam starosta nowodworski Barbara Ogrodowska ogłosiła we wtorek pogotowie przeciwpowodziowe dla czterech gmin. Decyzja wiąże się z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach powiatu nowodworskiego i na Zalewie Wiślanym.

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od wtorku od godz. 9:30 w gminach Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Stegna i Sztutowo.

W zarządzeniu starosta wskazała, że w tych gminach należy dokonać rozpoznania terenów najbardziej zagrożonych podtopieniem lub zalaniem, na bieżąco monitorować stany wód na rzekach i Zalewie Wiślanym, przeprowadzić przegląd materiałów i sprzętu przeciwpowodziowego oraz przygotować siły i środki do udziału w ewentualnej akcji przeciwpowodziowej.

We wtorek w południe poziom wody w Zalewie Wiślanym na wodowskazie w Osłonce wyniósł 608 cm, przekraczając stan alarmowy. Stan ostrzegawczy dla tego punktu wynosi 570 cm.

Na rzece Szkarpawie w Tujsku stan wody wynosi 600 cm, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego ustalonego na poziomie 590 cm. Próg ostrzegawczy dla tej stacji wynosi 570 cm.

Pogoda. IMGW ostrzega przed dalszym wzrostem stanu wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów wody m.in. wzdłuż Wybrzeża i na Zalewie Wiślanym.

IMGW poinformował we wtorek, że w związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z północy prognozowane są wahania poziomu wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach (woj. pomorskie), a także w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

Ostrzeżenie trzeciego stopnia - najwyższe - oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody utrzymują się powyżej stanów alarmowych i wykazują tendencję wzrostową.

