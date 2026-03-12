W skrócie Dariusz Iskra złożył rezygnację z funkcji starosty lidzbarskiego po tym, jak prowadził auto pod wpływem alkoholu.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wykroczenia drogowego, a Iskra nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Starosta zadeklarował współpracę z organami ścigania i czeka na termin przesłuchania.

Starosta napisał w czwartek o swej decyzji w mediach społecznościowych. Wpis zamieszczono także na profilu starostwa lidzbarskiego.

- Informuję, że w dniu dzisiejszym składam rezygnację z funkcji Starosty Lidzbarskiego. Chciałem bardzo podziękować Mieszkańcom, Radnym, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Filii w Ornecie za ostatnie wspólne, a przede wszystkim intensywne, dwa lata pracy na rzecz dobra i rozwoju Powiatu Lidzbarskiego. Przepraszam za zaistniałą sytuację - napisał samorządowiec.

Powiat lidzbarski. Samorządowiec zatrzymany przez policję. "Popełnił wykroczenie"

Samorządowcowi zatrzymano prawo jazdy, badanie alkomatem przy kontroli drogowej wskazało blisko 1 promil alkoholu. Dotychczas nie przedstawiono mu zarzutu.

Kom. Anna Balińska z olsztyńskiej policji powiedziała PAP w środę, że 28 lutego na ul. Staszica w Olsztynie policjanci zatrzymali kierującego skodą, który popełnił wykroczenie; nie zastosował się do znaku zakazu skrętu w lewo. Policja nie informuje, czy interwencja dotyczyła samorządowca.

- Za kierownicą siedział 46-latek, badanie alkomatem wykazało 1 promil alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy - podała policjantka.

Jak przyznała, kierowca dotychczas nie usłyszał zarzutu. - Po zarzutach będzie sporządzony akt oskarżenia i wtedy dopiero sprawa pójdzie do sądu - dodała.

Starosta rezygnuje z funkcji. Pełnomocnik: Na razie jeszcze zarzutów nie przedstawiono

Mec. Marek Gawryluk, który - jak przekazał PAP - jest pełnomocnikiem starosty w tej sprawie - potwierdził, że jego klient został w lutym zatrzymany do kontroli w związku z wykroczeniem drogowym. Jak dodał, rutynowe badanie wskazało wówczas "niecały promil alkoholu".

- Postępowanie jest na etapie prowadzenia czynności w sprawie; wszczęto dochodzenie, na razie jeszcze zarzutów nie przedstawiono. Starosta wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska - powiedział Gawryluk.

Zapewnił, że starosta czeka na termin przesłuchania i będzie w pełni współpracował z organami ścigania w wyjaśnieniu tej sprawy.

Iskra pełnił funkcję starosty lidzbarskiego od maja 2024 r. a wcześniej był wieloletnim samorządowcem i dyrektorem zarządu dróg powiatowych.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. O sprawie lidzbarskiego samorządowca, który jest działaczem KO, poinformowały w środę media.

