Skandal z wicestarostą z PiS w roli głównej. Zdumiewające wideo na Facebooku

Po kilku godzinach wideo zniknęło, ale zostało już skopiowane. Sam Mariusz Fatyga pisał, że jego telefon oraz media społecznościowe zostały opanowane przez hakerów. "Proszę o podejście do zaistniałej sytuacji z odrobiną humoru i zrozumienia" - stwierdził. Bohaterce nagrania nie jest jednak do śmiechu.

- Sprowokował (Fatyga - red.) kłótnię, bo jechałam na festiwal. Byłam akurat po prysznicu. Zaczął nagrywać, nazwał mnie osobą chorą psychicznie. Doprowadził mnie do ostateczności, spoliczkowałam go - opowiada Interii kobieta. - Bałam się, że mnie uderzy, więc wzięłam do ręki nóż. Materiały filmowe wysyłał m.in. do mojej mamy i brata, żeby tylko mnie poniżyć - dodała.

Kiedy zadzwoniliśmy do Mariusza Fatygi, zapewniał nas, że chodzi o jego prywatne sprawy, a temat trafił już do mundurowych. Film jest nieprawdziwy, nie pan go wrzucił do mediów społecznościowych? - dopytujemy. - W tej chwili jest to wyjaśnianie przez organy ścigania. Mówimy o sprawach osobistych - odpowiedział Interii lokalny polityk.