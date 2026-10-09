W skrócie Policja w Szczytnie zatrzymała 16-latka, który opublikował w internecie film z groźbami ataku na uczniów szkoły ponadpodstawowej.

W piątek rano służby przekazały informacje o kolejnych zatrzymaniach nastolatków publikujących groźby czy przebywających w szkołach z niebezpiecznymi przedmiotami, np. nożami.

W ostatnich dniach w Polsce doszło do kilku incydentów z udziałem nieletnich, m.in. związanych z groźbami, prezentowaniem noża oraz rzeczywistymi atakami w szkołach.

W wyniku jednego z ataków w Leszczydole-Nowinach zginęła pracownica szkoły, a w pozostałych placówkach wprowadzono wzmożone środki bezpieczeństwa.

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O zatrzymaniu poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, otwiera się w nowym oknie. Z jej relacji wynika, że funkcjonariusze ze Szczytna ustalili tożsamość i zatrzymali 16-latka, który "nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby".

"Miał to zrobić 'dla żartu'. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania" - poinformowali policjanci.

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Szczytno. Policja zatrzymała 16-latka, groził atakiem w szkole

Oficer prasowa policji w Szczytnie Agata Stefaniak przekazała w rozmowie z PAP, że do zatrzymania doszło po godzinie 6.

Chłopak został przewieziony na komendę i na miejscu są z nim wykonywane czynności. Po ich zakończeniu policja ma udzielić więcej informacji. - Chłopak został zatrzymany w domu - potwierdziła policjantka.

Wcześniej lokalny "Tygodnik Szczytno" alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna miał zapowiadać na piątek przeprowadzenie ataku na terenie jednej z tamtejszych szkół. Według gazety wypowiadająca się na nagraniu zamaskowana osoba trzymała w ręku nóż.

Zaalarmowani nagraniem rodzice postanowili poinformować policję. "Policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania" - podały służby. Groźby 16-latka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej.

"Krwawy piątek" w szkołach. Pruszków, Warszawa - kolejne zatrzymania

Dodajmy, że do podobnego zdarzenia doszło też w Pruszkowie. Warszawska policja poinformowała, że doszło tam do zatrzymania dwóch 15-latków, którzy "mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób".

Na nagraniu zobaczyć można było m.in. nastolatka w charakterystycznej masce. Przypominała ona tę, którą wykorzystał autor czwartkowego nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, otwiera się w nowym oknie, w którym zapowiedział "rzeź w Przasnyszu".

Zatrzymania nieletniego dokonali również policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie. Chodzi o sprawę 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi.

"Nastolatek tłumaczył, że 'zrobił to z głupoty'. W sprawie prowadzone są dalsze czynności" - podała stołeczna policja.

Kraków. 10-latek z atrapą noża

Ponadto Interii, otwiera się w nowym oknie udało się ustalić, że do Szkoły Podstawowej numer 109 w Krakowie przy ulicy Mackiewicza przyszedł 10-latek w zakrwawionym stroju halloweenowym z maską.

Chłopiec miał mieć ze sobą także plastikowy nóż. Został zatrzymany przez nauczycieli. Sprawę chłopca policja skierowała do sądu rodzinnego.

Warszawa, Mokotów. 14-latek z nożem i petardami

Po godz. 9 policjanci z Mokotowa w Warszawie poinformowali, że dostali informację o zagrożeniu bezpieczeństwa w jednej ze szkół.

Następnie na terenie placówki zatrzymali 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Miał przy sobie także 11 petard hukowych. W sprawie trwają czynności, dokumenty trafią do sądu rodzinnego.

Mszczonów. 15-latek ujęty w czasie praktyk

Z kolei w Mszczonowie zatrzymany został 15-latek, mieszkaniec gminy Wiskitki. Do ujęcia nastolatka doszło w trakcie praktyk szkolnych.

Groził on w mediach społecznościowych innym osobom pozbawieniem życia. Znaleziono przy nim ostre narzędzie. W tym przypadku o losach zatrzymanego także zdecyduje sąd rodzinny.

Otwock. 14-latek z Józefowa w rękach policji

O kolejnym zatrzymaniu poinformowała przed godz. 9 Komenda Powiatowa Policji w Otwocku. "Policjanci z Józefowa zatrzymali 14-latka, który planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób. Reakcja nastąpiła po zgłoszeniu od innego ucznia. O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny" - podała komenda.

Warszawa-Śródmieście. 16-letni uczeń z nożem w szkole

Informacje o zatrzymaniu nadeszły też z warszawskiego Śródmieścia, gdzie 16-letni uczeń jednego z miejscowych zespołów szkół przyniósł do placówki oświatowej nóż typu balisong.

"O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policyjny patrol poinformował pracownik szkoły. Niebezpieczne narzędzie policjanci znaleźli w plecaku nastolatka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

Z dotychczasowych danych udostępnionych przez Polską Policję wynika, że w sumie w całym kraju skontrolowano ponad 10 tys. szkół i zatrzymano 10 osób.

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Ełk. Akcja policji po wpisie w sieci

Policjanci z Ełku zatrzymali 17-letniego ucznia jednej z miejscowych szkół, który miał opublikować w internecie wpis z groźbą ataku na uczniów.

"Policjanci z Ełku od razu po otrzymaniu informacji podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości autora" - podała KWP w Olsztynie. Jak przekazano w komunikacie "trwają czynności z jego udziałem".

"Policja każde zgłoszenie dotyczące gróźb i potencjalnych zagrożeń traktuje z najwyższą powagą. W takich sytuacjach funkcjonariusze działają niezwłocznie, podejmując wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa" - zapewniają policjanci.

Mazowieckie. Ataki w szkołach. Nie żyje jedna osoba

Przypomnijmy, że w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach doszło do ataku 15-latka. Nastolatek ranił trzy osoby. W wyniku zdarzenia życie straciła 37-letnia pracownica placówki. O losie sprawcy zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

Było to kolejne tego typu zdarzenie w szkole. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce.

Sprawca usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W środę doszło też do zatrzymania 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

W związku z czarną serią w szkołach część placówek na terenie Mazowsza odwołała w piątek lekcje. W pozostałych zastosowano wzmożone środki bezpieczeństwa, w tym kontrole policji i straży miejskiej.



