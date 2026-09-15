W skrócie Samochód osobowy prowadzony przez nietrzeźwą obywatelkę Ukrainy uderzył w barierę ochronną mostu w Międzylesiu w województwie warmińsko-mazurskim.

Kierująca została ukarana mandatem, otrzymała punkty karne i straciła prawo jazdy. Grozi jej również powrót do kraju pochodzenia.

Właściciel pojazdu, 30-letni Gruzin, otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie będącej pod wpływem alkoholu.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 19 w miejscowości Międzylesie (woj. warmińsko-mazurskie). Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że oficer dyżurny z Ostródy otrzymał zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w barierę ochronną mostu nad kanałem łączącym jezioro Pauzeńskie z jeziorem Szeląg Wielki.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe i policję. Po przyjeździe funkcjonariusze zobaczyli samochód marki Rover, który zatrzymał się w "niebezpiecznym położeniu". Przednia część pojazdu znajdowała się bowiem poza obrysem mostu i częściowo zwisała nad kanałem.

Międzylesie. Ukrainka wjechała autem w barierę ochronną mostu

"Policjanci ustalili, że autem kierowała 40-letnia mieszkanka powiatu, obywatelka Ukrainy. Na skutek niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do zdarzenia" - czytamy w komunikacie KWP w Olsztynie.

Badanie wykazało, że kobieta miała ponad jeden promil alkoholu w organizmie. Samochodem podróżował ponadto pasażer będący właścicielem pojazdu. Nikt nie odniósł obrażeń.

W związku ze zdarzeniem policjanci zatrzymali kierującą. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1100 złotych oraz 10 punktami karnymi. Funkcjonariusze ponadto zatrzymali jej prawo jazdy.

"Teraz 40-latka odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grożą jej surowe konsekwencje przewidziane przepisami prawa, włącznie ze skierowaniem wobec niej wniosku o wydanie decyzji zobowiązującej ją do powrotu do kraju pochodzenia" - podkreśliła w komunikacie komenda.

Warmińsko-mazurskie: 40-letnia Ukrainka uderzyła samochodem w barierę ochronną mostu KWP w Olsztynie materiał zewnętrzny

Międzylesie. Konsekwencje poniósł też 30-letni Gruzin. Był właścicielem samochodu

Policja poinformowała, że konsekwencje poniósł również właściciel pojazdu, którym okazał się 30-letni obywatel Gruzji. Mężczyznę za udostępnienie pojazdu osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości ukarano mandatem w wysokości 3000 złotych.

"Odpowiedzialność ta wynika z art. 96 par. 1 pkt 3 Kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę dla właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu dopuszczającego do kierowania nim przez osobę nieposiadającą wymaganych uprawnień lub znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości" - wyjaśniła KWP w Olsztynie.

Funkcjonariusze podkreślili, że tym razem zdarzenie skończyło się na uszkodzonym pojeździe, zniszczonej infrastrukturze drogowej oraz konsekwencjach prawnych. "Należy jednak podkreślić, że mogło mieć tragiczny finał" - zaznaczyli.

"Nietrzeźwa kierująca straciła panowanie nad pojazdem na moście, a samochód zatrzymał się częściowo poza jego obrysem. Wystarczyło niewiele, aby pojazd wpadł do kanału. To kolejny przykład na to, że alkohol za kierownicą stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego" - zakończono.



