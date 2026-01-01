W skrócie Niewielka wyrwa powstała w wale przeciwpowodziowym w Komorowie Żuławskim pod Elblągiem. Rzeka zalała pole kukurydzy, ale nie zagroziła zabudowaniom.

Strażacy zawodowi i ochotnicy szybko przystąpili do naprawy wału, a prace mają się zakończyć w najbliższym czasie.

W wyniku cofki na rzece Elbląg wprowadzono tymczasowy alarm przeciwpowodziowy, który został już odwołany.

Jak wynika z ustaleń, dziura w wale jest szeroka na metr i wysoka na dwa i pół metra. - Woda wylewa się na pole kukurydzy, nie zagraża żadnym budynkom - poinformował dyżurny elbląskiej straży pożarnej.

Elbląg. Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Trwa akcja służb

Wyrwę w wale naprawiają zawodowi strażacy i strażacy ochotnicy. Prace powinny zostać zakończone w najbliższym czasie.

W ostatnich dniach na rzece Elbląg doszło do zjawiska tzw. cofki, czyli wpychania w koryto rzeki wody z Zalewu Wiślanego. Z tego powodu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Elblągu, który jest już odwołany.

Pogoda. Elbląg i Frombork walczą z atakiem zimy

Jak informowaliśmy w środę, sytuacja hydrologiczna w naszym kraju zaczyna się poprawiać.

"Na rzekach dominują spadki i stabilizacja. W najbliższych dniach przebieg stanów wody może być jednak zaburzony przez rozwijające się zjawiska lodowe - szczególnie w zlewniach rzek górskich oraz w zlewni Narwi i Bugu, gdzie prognozowane są szczególnie niskie temperatury" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środowym komunikacie.

Ostatnie dni były kluczowe nie tylko dla Elbląga, ale również dla pobliskiego Fromborka, gdzie w nocy z wtorku na środę służby pracowały nad zabezpieczeniem przed ewentualnymi skutkami cofki. Użyto m.in. worków z piaskiem.

Sytuacja hydrologiczna w Polsce. Czwartek bez ostrzeżeń

Jak przekazała w środowy poranek reporterka Polsat News, woda zmierzająca w stronę Elbląga z Zalewu Wiślanego znacznie się uspokoiła. IMGW informował natomiast o przekroczonych stanach alarmowych na czterech stacjach hydrologicznych oraz o utrzymujących się ostrzeżeniach dla kolejnych ośmiu.

Zgodnie z najnowszymi informacjami IMGW, w czwartek nie obowiązują już ostrzeżenia hydrologiczne. Według udostępnionych map, poziom wody w rzece Elbląg wynosi 521 cm i utrzymuje się w stanie średnim.

