"Do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Napromku trafił bardzo osłabiony ryś. Dzięki pomocy leśników zwierzęciem mogli zaopiekować się weterynarze. Mamy nadzieję, że kociak szybko dojdzie do siebie i wróci do domu" - przekazały Lasy Państwowe we wpisie.