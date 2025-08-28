W skrócie Podczas rozładowywania broni po polowaniu myśliwy postrzelił kolegę w nogę.

Ranny został zabrany do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając czy myśliwi zachowali zasady bezpieczeństwa.

Informacje o zdarzeniu z udziałem dwóch myśliwych jako pierwszy podała rozgłośnia RMF FM. Jak potwierdziła Interia, do wypadku doszło w okolicach miejscowości Napiwoda niedaleko Nidzicy w Warmińsko-Mazurskiem.

- Po zakończonym polowaniu 45-letni myśliwy, podczas rozładowywania broni, postrzelił swojego 40-letniego towarzysza w okolicę lewego kolana - poinformowała asp. Karolina Hrynkiewicz z KWP w Olsztynie.

Myśliwy postrzelił kolegę. Policja bada sprawę

Jak przekazała policjantka, ranny mężczyzna został zabrany do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawą zajmuje się policja.

- Badamy, czy zostały zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa - przekazała asp. Hrynkiewicz. Dodała, że myśliwi byli trzeźwi.

Do podobnego incydentu, również podczas polowania, doszło 18 sierpnia w województwie lubelskim. Jednak to zdarzenie zakończyło się tragicznie dla 60-letniego mężczyzny, który wyszedł z domu, aby zamknąć bramę do swojej posesji.

Wówczas myśliwy, który rozstawili się na polu kukurydzy leżącym w pobliżu działki pokrzywdzonego, twierdząc, że zobaczył dzika oddał strzały trafiając w 60-latka.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie i policja. Niestety 60-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł.

"Jeden z myśliwych - sądząc, że ma do czynienia z dzikiem - oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który niestety trafił mężczyznę w okolice klatki piersiowej, co skutkowało jego zgonem na miejscu zdarzenia" - powiedziała prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Po zorientowaniu się, że doszło do pomyłki, myśliwy zadzwonił od razu po służby ratunkowe.

