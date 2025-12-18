W skrócie Radna Joanna Wrona podczas wymiany zdań z wójtem Jackiem Jatkiewiczem użyła obraźliwych słów i oskarżono ją o agresję słowną.

Wójt zawiadomił policję, zarzucając radnej znieważenie oraz agresywne zachowanie, które miało się powtarzać w przeszłości.

Radna była już objęta zarzutami karnymi za naruszenie nietykalności cielesnej prawniczki, a w razie skazania może utracić mandat.

Do incydentu doszło 11 grudnia podczas obrad gminy Jonkowo (woj. warmińsko-mazurskie).

Ostrą wymianę zdań pomiędzy radną Joanną Wroną a wójtem Jackiem Jatkiewiczem zarejestrowały kamery transmitujące posiedzenie.

Jonkowo. Ostra wymiana zdań podczas posiedzenia rady gminy

- Czy może mi pani nie przeszkadzać? - zapytał wójt Jacek Jatkiewicz, zwracając się do Wrony.

- Człowieku, bądźże cicho wreszcie - odpowiedziała mu radna.

- Może pani nie być agresywna przede wszystkim? - zareagował wójt.

- Człowieku, zamknij buzię przede wszystkim - ripostowała radna.

- Obraża mnie pani - stwierdził Jacek Jatkiewicz.

Do dyskusji włączył się radny Paweł Karpeza, przewodniczący obrad komisji. - Nie można tak mówić do człowieka. Proszę uspokoić swoje emocje - powiedział.

W odpowiedzi usłyszał od radnej odpowiedź: - Nie drzyj ryja!.

Po chwili radna podeszła do wójta i powiedziała m.in.: - Głuchy jesteś? Nie dość, że niski, to jeszcze głuchy?. Następnie zwróciła się do niego jednym słowem: - Siad.

Awantura podczas obrad. "Nie pierwsza taka sytuacja"

Wójt zawiadomił w tej sprawie policję, uznając, że doszło do znieważenia - podało Radio Olsztyn.

- To nie była pierwsza taka sytuacja. Problemy z panią radną są odkąd jestem wójtem. Agresję słowną kierowała także w stronę pracowników. Jej zachowania czasem są nieobliczalne - powiedział Jacek Jatkiewicz w rozmowie z rozgłośnią.

Sama radna Joanna Wrona nie chciała rozmawiać z mediami. Tłumaczyła, że musi przygotować się do sesji rady gminy. - Przepraszam, ale jestem zajęta. Przygotowuję się w tej chwili do sesji. Szukacie tylko sensacji - stwierdziła.

To nie pierwsza sytuacja, w której radna zachowuje się agresywnie wobec innych osób. W październiku olsztyńska prokuratura oskarżyła ją o atak na prawniczkę urzędu gminy. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu.

Jak wyjaśnił Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, radna usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej radcy prawnego - czytamy w tekście Radia Olsztyn.

Terminu pierwszej rozprawy jeszcze nie wyznaczono. Radnej grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara do trzech lat więzienia. W przypadku prawomocnego skazania straci również mandat gminnej radnej - opisała olsztyńska rozgłośnia.

