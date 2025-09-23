W skrócie W gminie Susz wykryto dwa ogniska grypy ptaków, co doprowadziło do wybicia blisko 15 tysięcy ptaków.

Służby weterynaryjne wyznaczyły dwie strefy bezpieczeństwa: zapowietrzoną i zagrożoną, obejmującą okoliczne fermy.

Podejrzewa się, że przyczyną pojawienia się wirusa jest migracja dzikich ptaków, co będzie weryfikowane dodatkowymi badaniami.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz poinformował, że ogniska choroby wykryto we wsi Redaki, gdzie znajdowała się ferma gęsi oraz we wsi Babięty, gdzie znajduje się ferma indyków reprodukcyjnych.

- W związku ze stwierdzeniem choroby wybito ok. 4 tys. gęsi rzeźnych oraz 11 tys. indyków reprodukcyjnych - podał Tarasewicz.

Rzecznik wyjaśnił, że w ocenie specjalistów wystąpienie choroby wiąże się z występującą właśnie migracją dzikich ptaków. Będzie to jeszcze potwierdzane szczegółowymi badaniami genetycznymi wirusa.

Ptasia grypa w gminie Susz. Wyznaczona dwie strefy

Tarasewicz dodał, że w związku z wystąpieniem obu ognisk służby weterynaryjne wyznaczyły obszary - zapowietrzony (to 3 km od ognisk choroby) i zagrożony (kolejne 7 km od ognisk choroby).

- W strefie zapowietrzonej znajduje się w sumie 9 ferm drobiu, w tym te dwie z wykrytymi ogniskami choroby - powiedział Tarasewicz.

W strefie zapowietrzonej znajduje się kolejnych kilkanaście ferm drobiu.

Wyznaczenie obu stref ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

