W skrócie Z prywatnej posesji w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) uciekł serwal, wabi się Gustaw.

Policja i lokalne służby apelują o niezbliżanie się do zwierzęcia i natychmiastowy kontakt przez numer alarmowy po jego zauważeniu.

Serwal sawannowy to egzotyczny drapieżnik z Afryki. Konieczność przetrwania na wolności w warunkach pogodowych panujących w Polsce jest dla niego śmiertelnie niebezpieczna.

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Komenda Powiatowa Policji w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymała w niedzielę zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego - Gustawa. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji w Orzyszu.

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"Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę" - przekazano w policyjnym komunikacie.

Według instrukcji funkcjonariuszy o zaobserwowaniu zwierzęcia należy niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Urząd Miejski w Orzyszu zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc w poszukiwaniach. Udostępniono komunikat, z którego wynika, że Gustaw powinien mieć na sobie czerwone szelki. Za pomoc w schwytaniu serwala właściciel przewidział nagrodę.

Czym jest serwal sawannowy?

Serwal sawannowy to dziki kot drapieżny pochodzący z Afryki, zamieszkujący tereny subsaharyjskie. Charakteryzuje się smukłą sylwetką i dużymi uszami. Jego żółtawa sierść w cętki nadaje mu wygląd przypominający małego geparda.

Hodowla serwali w Polsce jest legalna, ale wymaga spełnienia konkretnych przepisów i zgłoszenia. Zwierzęta te nie są jednak przystosowane do polskich warunków atmosferycznych, zwłaszcza zimy, dlatego życie na wolności stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie.

Ucieczki serwali z prywatnych posesji zdarzały się już wcześniej. Zwierzęta te były obserwowane np. w lutym 2026 roku pod Warszawą i we wrześniu 2025 roku pod Głogowem.



