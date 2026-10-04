Przypomina geparda i biega na wolności. Policja z pilnym apelem

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Duży kot w pobliżu Orzysza? To może być serwal. Piska policja poinformowała, że zwierzę uciekło z prywatnej posesji. Funkcjonariusze przestrzegają przed zbliżaniem się do niego. Po zauważeniu osobnika należy niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy.

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Serwal sawannowy Gustaw w czerwonej obroży siedzi przy drewnianej konstrukcji
Serwal Gustaw uciekł z prywatnej posesji w OrzyszuFacebook/Komenda Powiatowa Policji w Piszumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Z prywatnej posesji w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie) uciekł serwal, wabi się Gustaw.
  • Policja i lokalne służby apelują o niezbliżanie się do zwierzęcia i natychmiastowy kontakt przez numer alarmowy po jego zauważeniu.
  • Serwal sawannowy to egzotyczny drapieżnik z Afryki. Konieczność przetrwania na wolności w warunkach pogodowych panujących w Polsce jest dla niego śmiertelnie niebezpieczna.
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Komenda Powiatowa Policji w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymała w niedzielę zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego - Gustawa. Zwierzę uciekło z prywatnej posesji w Orzyszu.

Serwal uciekł z domu. Poszukiwania w powiecie piskim

"Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę" - przekazano w policyjnym komunikacie.

Według instrukcji funkcjonariuszy o zaobserwowaniu zwierzęcia należy niezwłocznie poinformować służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Urząd Miejski w Orzyszu zaapelował w mediach społecznościowych o pomoc w poszukiwaniach. Udostępniono komunikat, z którego wynika, że Gustaw powinien mieć na sobie czerwone szelki. Za pomoc w schwytaniu serwala właściciel przewidział nagrodę.

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Czym jest serwal sawannowy?

Serwal sawannowy to dziki kot drapieżny pochodzący z Afryki, zamieszkujący tereny subsaharyjskie. Charakteryzuje się smukłą sylwetką i dużymi uszami. Jego żółtawa sierść w cętki nadaje mu wygląd przypominający małego geparda.

Hodowla serwali w Polsce jest legalna, ale wymaga spełnienia konkretnych przepisów i zgłoszenia. Zwierzęta te nie są jednak przystosowane do polskich warunków atmosferycznych, zwłaszcza zimy, dlatego życie na wolności stanowi dla nich śmiertelne zagrożenie.

Ucieczki serwali z prywatnych posesji zdarzały się już wcześniej. Zwierzęta te były obserwowane np. w lutym 2026 roku pod Warszawą i we wrześniu 2025 roku pod Głogowem.

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