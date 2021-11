W sobotę wieczorem na koncie na Twitterze prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza pojawiło się kilka wpisów nawiązujących do jego życia rodzinnego. Wpisy, które brały w obronę pijanych kierowców, oburzyły użytkowników Twittera. Jeden z nich brzmiał następująco: "No walnął w drzewo. I co? Niech rzuci kamieniem każdy, kto w życiu nie uderzył w drzewo po pijaku". Wyjaśnień od Grzymowicza domagał się m.in. poseł Porozumienia Michał Wypij.

Część komentujących nie uwierzyła, że za wpisami stoi prezydent Olsztyna, wskazując, że być może doszło do włamania na jego konto.





Prezydent Olsztyna komentuje

Wieczorem w lokalnych mediach pojawił się komentarz rzeczniczki ratusza. Marta Bartoszewicz poinformowała, że konto należące do prezydenta Grzymowicza na Twitterze zostało zhakowane.



W niedzielę na Facebooku Piotr Grzymowicz przeprosił "za zaistniałą sytuację" i zapewnił, że z treściami, które pojawiły się na jego Twitterze "w żadnym stopniu się nie utożsamia". Poinformował również, że zablokował swoje konto w tym portalu i pokazał zrzuty ekranu, które informowały, że ktoś loguje się na jego konto.



Prezydent Olszyna zapowiedział, że o przejęciu swojego konta na Twitterze poinformuje policję.

