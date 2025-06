Mundurowi nadmienili, że do dalszych działań na wodzie, a także obszarze przywodnym przy linii brzegowej, zaangażowane zostały dodatkowe patrole policyjne, policyjni poszukiwacze z psem tropiącym oraz dronem.

"Grupa 11 nastolatków w wieku od 15 do 19 lat przyjechała w to miejsce do wynajętego prywatnego domku letniskowego z terenu województwa łódzkiego, przebywali tam od 22 czerwca" - powiadomili mundurowi.